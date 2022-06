La OMS comienza a investigar si la viruela del mono puede transmitirse por la vía sexual

La responsable de la viruela del mono en la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Catherine Smallwood, avanzó que están investigando si el virus se puede transmitir sexualmente, tras hallar el virus en semen de algunos pacientes infectados.





Ayer, científicos del Instituto Spallanzani (Italia) informaron de que habían detectado fragmentos del virus de la viruela del mono en el semen de varios pacientes. Además, una muestra analizada de un paciente sugería que el virus encontrado en su semen era capaz de infectar a otra persona y replicarse.





“Estamos investigándolo en este momento”, apuntó Smallwood en rueda de prensa. Por ahora, tal y como han recordado el director de OMS Europa, Hans Henri P. Kluge, y la directora del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), Andrea Ammon, el contacto físico estrecho sigue siendo la principal vía de transmisión.





“Es importante tener en cuenta que, aunque hay varias formas de transmisión de la viruela del mono, hay que priorizar la más frecuente: por contacto directo y cercano. Tenemos que concienciar sobre cómo se transmite el virus principalmente, y es a través del contacto directo y cercano, incluyendo las actividades sexuales. Sin embargo, no debemos descuidar las otras formas, menos probables y no tan frecuentes”, apuntó Ammon.





Al respecto, Kluge insistió en que, una vez identificados, los pacientes con viruela del mono presunta o confirmada deben ser aislados hasta que sus síntomas “se hayan resuelto por completo, con las medidas de control de la infección necesarias y el apoyo que necesiten para recuperarse”.





“Hay que identificar a los contactos cercanos de los casos y ayudarles a que se autocontrolen durante 21 días para detectar cualquier signo temprano de viruela del mono, como la fiebre”, apostilló en ese sentido.





Al hilo de este asunto, Smallwood añadió que “lo que realmente está contribuyendo a la transmisión es la proximidad física”. “Tenemos que centrarnos en las formas más frecuentes de transmisión”, detalló.





La experta señaló que la recomendación de la OMS y el ECDC es que tanto las personas con virus confirmado no tengan sexo, y que aquellas que son sospechosas o lo han superado utilicen condón. “No sabemos si puede ser transmitido sexualmente, simplemente no lo sabemos”, recalcó durante su intervención.





Igualmente, también rechazó la idea de que se pueda transmitir por aerosoles como el covid. “Son muy diferentes. No se transmite por vía respiratoria de la misma forma. ¿Esto significa que no puede ocurrir en absoluto? No. Pero ahora mismo la transmisión depende mucho del contacto físico cercano y prolongado, incluidas las actividades sexuales. Eso es lo que está promoviendo la transmisión entre humanos en este momento”, insistió.





La OMS y el ECDC lanzaronuna guía conjunta con recomendaciones a las autoridades con vistas a los eventos de masas del verano europeo, que consideran “poderosas oportunidades para contactar con gente joven, activa sexualmente y muy móvil”.





“La viruela del mono no es una razón para cancelar eventos, sino una oportunidad para aprovecharlos e impulsar nuestro compromiso”, afirmó Kluge.





La suspensión de festivales o desfiles del orgullo gay sería, insisten, contraproductiva.