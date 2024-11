La modelo Jenn An denuncia al rapero Kanye West por agresión sexual

La modelo Jenn An, que participó en el programa ‘America’s Next Top Model’ en 2009, denunció al rapero Kanye West (ahora llamado Ye) por agredirla sexualmente durante la grabación de uno de sus videoclips en 2010.



An presentó su demanda la tarde del viernes en un tribunal federal de Nueva York, y en el documento, al que ha tenido acceso el medio TMZ, también denuncia a la discográfica Universal Music Group y a la agencia Stink Digital USA por violar la Ley de Protección contra la Violencia de Género de la ciudad.



La presunta agresión ocurrió durante el rodaje del videoclip ‘In for the Kill’, de Kanye West, y el grupo británico La Roux, grabado en el famoso Hotel Chelsea de Nueva York: allí, el rapero supuestamente ordenó al equipo de rodaje que enfocara el rostro de An con la cámara mientras él “le asfixiaba la cara con ambas manos”.



Según la demanda, el artista “le metió varios dedos en la garganta, moviéndolos continuamente dentro y fuera, y la amordazó para imitar el sexo oral forzado” mientras gritaba “esto es arte. Soy como Picasso”.



An expresa en la denuncia que, durante los hechos -que duraron aproximadamente un minuto- le costaba respirar y “sentía como si se hubiera desmayado temporalmente”.



De acuerdo con TMZ, Jenn anota en la demanda que la escena se parecía más a un “fetiche BDSM” o un vídeo pornográfico que al rodaje de un vídeo musical.



Además, incide en que Universal “discrimina sistemáticamente a las mujeres al seguir trabajando con artistas con historiales bien documentados de acoso sexual y discriminación”, y asegura que tanto la discográfica como otras figuras de alto nivel dentro de la industria “intentaron ocultar el incidente”.



De este modo, acusa al sello de “no haber aplicado un código de conducta” ni de “haber sabido que (West) era capaz de agredirla sexualmente, dado su historial públicamente documentado de comportamiento misógino”.



El pasado junio, el rapero fue denunciado por una exasistente por acoso sexual, incumplimiento de contrato, despido injustificado y ambiente de trabajo hostil, y en abril fue demandado por otro exempleado por discriminación racial, acoso y despido injustificado.