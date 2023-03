Martiño Rivas: "Es importante encontrar tus propios límites en la vida y en el sexo"

ATRESplayer PREMIUM estrena este domingo 5 de marzo 'Nacho', serie centrada en la figura de Nacho Vidal creada por Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira y Diego Sotelo. El actor Martiño Rivas da vida an la estrella del porno en esta ficción, una adaptación libre sobre los inicios de su carrera y el nacimiento de la controvertida industria del cine para adultos.



En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández-Valdés recalca que 'Nacho' es "ficción y puro entretenimiento", ya que la idea parte de la historia de Vidal como excusa para hablar sobre el mundo del porno y el consentimiento. "Me interesa mucho que el 'no' cobre valor en la vida y en el sexo de una manera determinante. Creo que es importante que alguien no se sienta retraído o se sienta menos por haber dicho que no a una práctica, es importante encontrar tus propios límites y aquí lo contamos", añade.

Premiu00e9re Nacho



"Nacho Vidal nos ha cedido sus derechos. Es una serie oficial, aprobada y consentida. Nos ha contado su vida entera, de principio a fin, para poder escribirla", relata Fernández-Valdés.



Rivas cuenta que, con el rodaje de la producción, se ha acercado a la industria del porno, que veía "con cierta distancia". "'Nacho' nos ha acercado al funcionamiento del porno y me he dado cuenta de que en realidad hay bastantes espacios en común con la industria del audiovisual. Todos los aspectos negativos que asocio a este oficio, allí están más acentuados. Si allí hay muchas veces frialdad en el set, o es tremendamente competitivo, impersonal y hostil, en esa vertiente lo es más todavía", opina el intérprete.

"Yo hice de abusador y violador y les parecía genial"



"'Nacho' me ha dado otra visión. Puedo entender por qué los personajes hacen lo que hacen", admite Andrés Velencoso, que encarna a Toni Roca. "Entiendo por qué Toni utiliza el porno como plataforma para triunfar, para ser reconocido, para inflar su ego, para tener éxito en la vida. Entiendo que utilice el porno para ello y puedo entender también la visión de Nacho Vidal", explica.



Miriam Giovanelli interpreta a Bellísima, una actriz que quiere dejar atrás el porno. La intérprete subraya el estigma que supone para las mujeres haber formado parte de esta industria e incluso revela que aceptar 'Nacho' le ha costado alguna campaña publicitaria. "El estigma no es el mismo para los hombres que para las mujeres. Yo, sin ir más lejos, he tenido una experiencia curiosa. Se me llamó y se me preguntó específicamente por esta serie, y un trabajo no salió adelante. Yo hice de nazi y a mí nadie me pidió explicaciones", reconoce.



"Yo también sigo trabajando en temas de 'publi' y cuando se enteran de que voy a participar en una serie en la que voy a hacer de actor porno, tienes que dar explicaciones ridículas. Yo hice de abusador y violador y les parecía genial", coincide Velencoso. "Me he dado cuenta de que, si se crea tanto estigma en mi entorno a la hora de elegir entrar en este proyecto, no me quiero imaginar a la gente que lo ejerce de verdad", dice María de Nati, encargada de dar vida a Sara Bernat.



"UNA SERIE CANALLA Y FRESCA"

Al margen del análisis sobre la industria, Rivas señala que los espectadores se van a encontrar una serie "muy divertida, un mundo vertiginoso, una montaña rusa y una serie muy canalla y fresca", entretenida y conmovedora a partes iguales. "Creo que no estamos acostumbrados a retratar el acto sexual de una manera tan positiva, tan transgresora y tan natural", recalca María de Nati.



Albert Baró, Penélope Guerrero, Juan Carlos Vellido, Paola Bontempi, Edu Soto, Pepa Charro y Nancho Novo, entre otros, completan el elenco de 'Nacho. Compuesta por 8 capítulos, la ficción llega a ATRESplayer PREMIUM este domingo 5 de marzo.