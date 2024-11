Marisa Paredes: Todas hemos sido víctimas, siempre ha habido un pellizquito en el culo

Marisa Paredes, que este sábado recibe el premio Lorca a su carrera profesional, reclama alzar la voz contra las guerras y la violencia machista, esa que convierte a "todas" las mujeres en víctimas, y reconoce avances en un sector en el que las actrices pueden seguir siéndolo sin importar la edad ni la tersura de su piel.

Paredes (Madrid, abril de 1946), voz y rostro de personajes reconocidos del cine, el teatro y la televisión, presidenta de la Academia de Cine durante el arranque de los dos mil, activista y chica Almodóvar, combina los rodajes y las interpretaciones con los homenajes a una trayectoria llena de premios.

Este sábado recoge en Granada el Lorca a su carrera, un homenaje que le pilla trabajando, "como debería pasar con los premios a una trayectoria".

En una entrevista con EFE, la madrileña ha destacado la emoción de un premio con el nombre del autor de Yerma, un García Lorca al que interpretó en 'Comedia sin título', la obra que el granadino no pudo terminar porque lo asesinaron.

"Es una pérdida irreparable, si no lo hubiesen matado lo que habría podido contar y hacer", apunta Paredes, que interpretó el texto lorquiano en París, en un gran teatro en el que una semana se actuaba en castellano y otra en francés, "un mismo texto en dos lenguas muy distintas, una experiencia extraordinaria".

La pasión y los premios

"El premio es cuando el público se acerca y te dice gracias. Eso es el premio, que el trabajo llegue a la gente, que conmueva. El premio es que tu vehículo, tu emoción, tu sentimiento, contar lo que un personaje tiene de blanco y de negro, de bueno y de malo, llegue a la gente", añade Paredes.

La actriz ejerce el privilegio ganado con los años de elegir personajes y proyectos como su papel en Periferia, una película de Carlos Molinero rodada en cooperativa y por la que no ha cobrado.

"El dinero para mí siempre ha sido lo último. Cuando me hablan de una película, hago lo que me parece más interesante, y tengo claro que lo que no es interesante es lo que cobras por ese trabajo. El dinero es a posteriori: si hay se pide, pero no es lo que cuenta porque la cultura es mucho más que todo eso", reconoce.

Feminismo y méritos

Chica Almodóvar de fama internacional, presume de haber tenido como único carné el de feminista "porque la independencia te da la libertad", y disfruta de una sociedad cambiante en la que "las mujeres por fin empiezan a tener el sitio que se merecen".

"El sitio que merezcan. Por mérito, no por ser mujer. Por ser buena en lo que hagas y, además, ser mujer. En vez de estar por debajo vamos a estar al mismo nivel que los hombres, en igualdad de derechos y de condiciones", insiste la actriz.

Mantiene que todas las mujeres han sido agredidas en algún momento de su vida y reprocha a los hombres que reaccionen con sorpresa a esta sentencia porque "ellos son, en general, los que agreden. Y si son sinceros y honestos, lo saben".

El pellizco en el culo

"Siempre ha habido un pellizquito en el culo que te han dado en el metro o en el autobús, un tocarte la teta o rozarte el culo sin que te dieras cuenta y que tengas que decir 'qué me ha hecho usted'. O ese que te abraza y te coge por la cintura. ¿Con qué derecho?", reprocha.

La actriz asegura que el movimiento feminista es "lo más importante que ha pasado en el mundo en los últimos años" y lo defiende con entrega, como también pide más voces que se sumen a causas como la violencia machista o la Guerra de Gaza.

No a las guerras

"Hay que salir a la calle a exigir la paz en Gaza porque la guerra es siempre una vergüenza pero, ¿esa masacre?. Eso es una vergüenza para la humanidad, un escándalo, un genocidio, y hay que salir a la calle, hay que gritar", pide para reeditar el 'No a la Guerra' de aquellos Goya en los que presidía la Academia de Cine.

Paredes renunció a triunfar en el cine norteamericano para no someterse a la dictadura de la belleza y contra la arruga y apunta que ahora no se puede ir a un país que ha elegido como presidente a un "Trump un poco payaso, que usa la televisión, da tres pasitos de baile, se pone una visera y los encandila".

"Les da igual perder un par de derechos si ganan un dólar más. Eso sí, rifles tienen todos", resume en un análisis político en el que aplaude la elección de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea pese a "la invasión y el asedio del PP".

A unos meses de que Granada sea el escenario de la entrega de los Goya, Paredes reconoce que mover este tipo de actos democratiza la cultura y ofrece un escaparate para las ciudades, pero también acerca al cine y a las personas que sostienen la industria.

Amante del flamenco y devota de Enrique Morente, Paredes confía en que la gala acerque a público y la industria en una sinergia en la que todas las partes salgan premiadas.