Makkan Club obtiene el premio como uno de los mejores profesionales del sector nupcial en España por los Wedding Awards 2025 de Bodas.net

Bodas.net, portal y app de referencia del sector nupcial y que forma parte del grupo internacional The Knot Worldwide, ha anunciado los ganadores de la 12ª edición anual de los Wedding Awards 2025 de Bodas.net.



Más de 59.000 proveedores de bodas, registrados en el directorio, han optado a ganar este prestigioso título de la industria.



Makkan Club ha obtenido el Wedding Awards 2025 en la categoría Fincas convirtiéndose así en uno de los profesionales más recomendados por las parejas que han utilizado la web o la app de Bodas.net para elegir a los proveedores de su boda. ¡Y es que no hay mejor jurado para los Wedding Awards que las parejas comprometidas o recién casadas!





Bodas.net ha elegido a los ganadores en base a la cantidad de reseñas positivas que las empresas, registradas en el directorio, han recibido en 2024. Para tener la oportunidad de ganar, los proveedores deben obtener un mínimo de 9 reseñas con una calificación promedia de 4,75/5, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.



Las parejas se basan en casi 830.000 opiniones publicadas para encontrar y reservar a los mejores proveedores de boda en su zona.



Después de analizar las opiniones en el portal, Makkan Club se proclama como uno de los ganadores en su categoría. Un gran reconocimiento a sus servicios dentro de la industria nupcial. Y es que, con más de 59.000 proveedores registrados en el portal, la competencia es muy alta.



Este galardón, visible a partir de hoy en el escaparate de Makkan Club sirve como un indicador de calidad para las miles de parejas que utilizan Bodas.net para encontrar y contratar a los profesionales de su boda. Por eso, ganar un Wedding Awards es mucho más que un gran reconocimiento para cualquier empresa, es también una garantía de calidad y confianza que confirma el excelente servicio que el profesional ofrece a las parejas.





Hablando sobre la importancia de este premio, José Melo, Vicepresidente de Ventas para EMEA, LATAM e India en The Knot Worldwide Inc, afirma que: “La industria de las bodas se está refinando cada vez más con la incorporación de nuevos servicios ya que los estándares de las bodas están alcanzando nuevos requisitos. Las parejas quieren asegurarse de que los proveedores que eligen son de confianza y capaces de satisfacer sus necesidades. Esto hace que lograr dicho reconocimiento sea vital en el panorama dinámico y exigente de las bodas de hoy en día.



Los Wedding Awards de Bodas.net premian a los proveedores que constantemente van más allá por sus clientes. Nos enorgullece celebrar a los proveedores de bodas más recomendados de España por su increíble dedicación, pasión y su compromiso inigualable para hacer que la experiencia de cada pareja sea inolvidable por todas las razones correctas".



Con más de 59.000 empresas del sector nupcial registradas en el directorio de Bodas.net, no se puede subestimar la calidad del servicio y el nivel de atención al cliente que ofrecen los ganadores. Muchos proveedores dentro de la industria dependen de la confianza y la reputación para hacer crecer sus negocios, por eso los Wedding Awards se basan únicamente en opiniones de parejas reales que ya han celebrado su boda.



“Este premio se ha convertido en un elemento básico del sector, que brinda a las parejas confianza y seguridad en sus elecciones de proveedores. Las parejas que planifican su boda reconocen a los ganadores de los Wedding Awards de Bodas.net como profesionales de confianza y experimentados, lo que convierte a estos proveedores en la mejor opción para su día especial. El premio demuestra que esta empresa y el servicio que brindan son realmente valorados por los clientes anteriores, y en esta industria, eso significa mucho”, agrega Melo.

Las categorías de los Wedding Awards incluyen: lugares de boda, fotografía, vídeo, música, catering, coche de boda, transporte, invitaciones de boda, detalles de boda, flores y decoración, animación, organización, novia y complementos, novio y complementos, belleza y salud, joyería, tartas de boda, luna de miel y otros.

La lista completa de ganadores está disponible aquí: https://www.bodas.net/wedding-awards



Para más información, contacta: hola@makkanclub.com