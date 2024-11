Gadis y Amicos reforestan un bosque con 300 árboles autóctonos

Supermercados Gadis ha inaugurado el Bosque Gadis, un proyecto de integración social y de conservación de la biodiversidad que ha llevado a cabo en colaboración con Amicos, organización dedicada a la inclusión y el apoyo de personas con discapacidad intelectual. Trabajadores de las Ecobrigadas de la entidad han plantado 300 abedules para regenerar de forma natural una parcela del municipio de Curtis con especies autóctonas de Galicia.



Esta acción inclusiva, que forma parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa de Gadis, se ha desarrollado en virtud del convenio de colaboración firmado con Amicos, que se plasma en diferentes iniciativas; entre ellas, el calendario solidario en el que la empresa participa desde hace cuatro años, o el festival Festirititi.



El coordinador da área de Alianzas con Persoas e Empresas de la entidad, Keltoi Cameán, ha manifestado: “En Amicos buscamos a colaboración de distintos actores para a inclusión real da discapacidade intelectual e o coidado do planeta na sociedade. Esta é unha alianza co Concello de Curtis, que apostou pola cesión dos terreos, e con Gadis, que financia os traballos e a plantación do seu bosque fomentando que catro persoas con discapacidade intelectual poidan manter un emprego. O apoio de Gadis vai máis alá, tanto a través do patrocino do Calendario Solidario como do Festirititi, o gran festival da inclusión que celebramos en Boiro o 3 de decembro polo Día Internacional das Persoas con Discapacidade”.

El director de Comunicación de Gadisa Retail, José Luis Fernández Astray, ha mostrado su satisfacción con esta iniciativa, que simboliza la filosofía empresarial de actuar con responsabilidad en el presente, desde una perspectiva económica, social y de respeto al entorno natural, como legado para las futuras generaciones. Además, ha puesto en valor el propósito de apoyar la integración sociolaboral de las personas con diversas capacidades: “Queremos mejorar sus condiciones de vida y facilitar su integración en el mercado laboral”.



Las Ecobrigadas también han llevado a cabo las labores previas de adecuación al terreno para poder realizar la reforestación con abedules, especie autóctona elegida por ser la más indicada para la parcela y porque favorece su integración en el entorno. Estas brigadas son equipos multidisciplinares cualificados y especializados en sectores como el forestal, jardinería, obras o bedelería; con el objetivo de generar oportunidades laborales para las personas con discapacidad intelectual o en riesgo de exclusión social.



En la visita al nuevo Bosque Gadis también han participado la coordinadora de RSC de la empresa, Lucía Santos, el alcalde de Curtis, Javier Francisco Caínzos y el concelleiro de Medio Ambiente, Xuventude e Infraestructuras de Curtis, Iván Maques, quien ha indicado que “para nosotros es un placer que Amicos colabore tanto con el Ayuntamiento de Curtis como con empresas privadas como Gadis, y seguirán teniendo nuestro apoyo para proyectos como este, en los que la reforestación forestal ocupa un papel central, algo que es muy necesario en este momento”.