Fallece el batería Jim Gordon, coautor de "Layla" y en prisión por parricidio

El batería Jim Gordon, coautor del clásico de Erik Clapton "Layla" y participante en el disco "Pet Sounds" de The Beach Boys, ha fallecido a los 77 años de edad tras haber pasado los últimos 40 en prisión, acusado de matar a su madre, han informado medios locales.



Gordon, diagnosticado de alcoholismo y esquizofrenia, mató a su madre con un martillo, tras una exitosa carrera como músico en la que acompañó a algunos de los intérpretes más relevantes de la época integrado en la banda de músicos de sesión conocida como The Wrecking Crew.



Nacido en Los Ángeles en 1945, el batería y pianista tocó con grupos como The Byrds (en "The Notorious Byrd Brothers"), y músicos como Frank Zappa ("The Grand Wazoo", entre otros) y Joe Cocker.

Junto a Eric Clapton formó parte el grupo Derek and the Dominos, que participó en el álbum del "beatle" George Harrison "All Things Must Pass".



Sacaron su único disco de estudio, "Layla and Other Assorted Love Songs", en 1970, con la famosa canción compuesta por Clapton para la mujer de Harrison, que incluye una coda al piano compuesta por Gordon, reconocido como coautor del tema.



El publicista Bob Merlis ha confirmado el fallecimiento del músico por causas naturales en una clínica para presos "tras un largo encarcelamiento y una lucha de toda la vida contra la enfermedad mental".



Cuando a finales de los años 70 comenzó a escuchar voces, el músico fue solo diagnosticado de alcoholismo posterior a una adicción a la heroína, pero durante el juicio por asesinar a su madre salió a la luz que también padecía esquizofrenia, una dolencia que no le fue tratada hasta estar en prisión.