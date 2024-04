España alcanza un nuevo récord en trasplantes, al realizar 48 en solo 24 horas

España alcanzó esta semana un nuevo hito en la actividad de donación y trasplantes: en solo 24 horas, 48 personas, entre ellas tres niños, recibieron los órganos de otras 19, dos de ellas vivas, en 29 hospitales de once comunidades.



Este nuevo máximo se registró el miércoles cuando se superó el máximo alcanzado el 29 de noviembre de 2019, un día en el que se realizaron 38 trasplantes en 24 horas de 19 donantes fallecidos, uno de ellos de otro país, según recordó ayer la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).



Y fue posible gracias a las 17 familias que respondieron ‘sí’ a la donación de los órganos de un ser querido en el trágico momento de su muerte, junto a otras dos que lo hicieron en vida. Así, en solo 24 horas, 19 personas dieron la oportunidad de salvar o mejorar la calidad de sus vidas a 48.



Las intervenciones se realizaron en 29 hospitales de once comunidades: Andalucía, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Asturias. De los 48 trasplantes efectuados, 25 fueron renales, once hepáticos, siete pulmonares, tres cardiacos y dos de páncreas. Uno de los trasplantes fue realizado a un paciente en urgencia cero, es decir, con riesgo inminente de muerte si el trasplante no se realizaba a tiempo.



Entre las personas trasplantadas estaban tres niños y un paciente incluido en el Plan Nacional de Acceso al Trasplante de pacientes Hiperinmunizados de la ONT, que presentan enormes dificultades para someterse a este tipo de intervenciones por sus características inmunológicas.



Para el transporte de órganos y equipos de trasplante, fue precisa la movilización de seis aviones privados y la colaboración de dos vuelos comerciales, de Iberia y Vueling, con la implicación de los aeropuertos de A Coruña, Barcelona, Córdoba, Madrid, Santiago de Compostela y Sevilla.