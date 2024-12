Dani García sugiere cambiar el sistema de clasificaciones de los restaurantes

El cocinero malagueño Dani García abrió este lunes su primer restaurante en Barcelona, Leña, que definió como “un steakhouse 2.0”, y apuntó que, cinco años después de acabar su etapa en la alta cocina, sería interesante replantearse de las clasificaciones de los establecimientos ante la “saturación de guías”.



García calificó el nuevo local como “un steakhouse 2.0, donde el comensal puede encontrar muchísimas otras cosas que no sean brasa, o sea, un mar y montaña a la brasa, unas espardeñas o unos chipirones a la parrilla, y en este caso platos catalanes que no los hay en otros locales de este tipo, como una buena butifarra de perol, unos guisantes del Maresme de temporada, unos canelones asados o pollo asado al carbón”.



El concepto gastronómico de Leña, que gira en torno al fuego, los productos de alta calidad y las técnicas refinadas, manteniendo el espíritu de la alta cocina, ofrece diversos cortes de carne, expuestos en una vitrina en la sala, platos internacionales con influencias de Líbano, Italia, México, Japón y Austria; verduras a la parrilla; y recetas clásicas junto a dulces como la famosa Tarta di Rose acompañada de helado de mantequilla tostada.



El chef, que, como él mismo dijo, ha “mamado” en la cocina catalana y viajado con todos los cocineros catalanes, con los que ha aprendido mucho de esta gastronomía, ve totalmente natural que en la carta de Leña haya unos canelones y butifarras de aquí y que en el futuro haya un fricandó, porque “siempre un 20-25% de carta se deja más flexible”. Tiene claro García que el Leña barcelonés no recuperará platos de su etapa con estrellas Michelin.



Cinco años después de haber cerrado el restaurante Dani García en Marbella, al poco tiempo de obtener la tercera estrella Michelin, el cocinero apunta: “Ahora estoy en el escenario que hubiera soñado en 2019”.



Cree el chef malagueño que ante la proliferación de rankings de restaurantes convendría cambiar el sistema de clasificaciones: “Hay multitud de guías, de listas, que hacen un negocio en torno a los restaurantes, y no está claro que haya un win win-win (ganamos todos)”. García piensa que “hay tal saturación de guías que ya no sabes cuál es la que verdaderamente tiene o no tiene sentido”.



Pese a todo, él no para y antes de que acabe el año abrirá su segundo restaurante en Hungría y en 2025 inaugurará otros dos, en Miami y Mallorca.



En la actualidad, el Grupo Dani García cuenta con 24 restaurantes repartidos entre seis países a través de sus diferentes marcas (Leña, BiBo, Lobito de Mar, El Coleccionista, Dani Brasserie, Casa Dani, Alelí, La Cabane y Tragabuches); emplea a 1.500 trabajadores y atiende a más de un millón de clientes al año.