El cortometraje de Almodóvar "Extraña forma de vida", entre los precandidatos al óscar

El cortometraje de Pedro Almodóvar 'Extraña forma de vida', protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, ha pasado el penúltimo corte de los óscar y se ha colocado entre las precandidatas para lograr una estatuílla.

Almodóvar cuenta así con buenas expectativas para volver a estar en una ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood, con este 'western' de treinta minutos que se estrenó este año en el Festival de Cannes.

'Strange way of life' se disputa un hueco en la terna final con títulos como 'The After', 'The Anne Frank Gift Shop', 'An Avocado Pit' o 'Bienvenidos a Los Angeles'.

De lograr la nominación, sería la sexta de su carrera y la primera en tres años, tras la de 'Dolor y Gloria'.