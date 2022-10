Condenada a dos años y medio de prisión la ex mujer de Josep María Mainat

El Juzgado Penal 1 de Barcelona ha condenado a 2 años y 6 meses de prisión a Angela Dobrowolski, exmujer del productor de televisión Josep Maria Mainat, por falsificar cheques a nombre de él en agosto de 2020.



En la sentencia, recogida este martes por Europa Press, la magistrada la condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, un delito continuado de uso de documento de identidad auténtico por quien no está legitimado y un delito continuado de estafa.



Asimismo, la magistrada le impone una multa de 1.800 euros, y detalla que la sentencia "no es firme" y se podrá presentar un recurso de apelación en un plazo de 10 días.



La sentencia explica que la acusada, "actuando con el fin de lograr un injusto provecho patrimonial", accedió al talonario de cheques de CaixaBank de su marido y sin conocimiento ni consentimiento de él, y rellenó de su puño y letra el cheque por un valor de 1.200 euros.



La acusada fue a cobrar el cheque --enseñando el DNI de su hermana-- y entregó el documento donde había simulado la firma de su exmarido y en el reverso del cheque la firma de su hermana.



Posteriormente, "de similar manera y con idéntica finalidad lucrativa", Dobrowolski cumplimentó falazmente un segundo cheque por un importe de 2.900 euros.



La magistrada concluye en la sentencia que hay "numerosos indicios de extremada significación que hace que los hechos base estén directamente probados", y también acredita que cuando ella fue a cobrar los cheques ocultaba sus rasgos físicos para impedir su reconocimiento facial por completo, lo que le garantizaba evitar ser descubierta y recibir finalmente las cantidades fraudulentas.



Declaración



Durante el juicio, ella explicó que rellenó, pero no firmó los cheques, y que no se enteró de que se habían firmado hasta que los Mossos d'Esquadra la detuvieron.



Explicó que hizo un pacto con Mainat, en el que él le pagaba la entrada de un piso a una hermana de Dobrowolski que había venido a vivir a Barcelona y, a cambio, la acusada le dejaba los niños los días de vacaciones que el productor quisiera.



Por su parte, Mainat se retiró como acusación particular en el juicio porque, tras la estafa, el banco le devolvió el dinero y ya no se siente "perjudicado".



"Me enfadé un poco porque alguien me quisiera estafar, pero ya lo he superado y no tengo ningún interés en que este juicio llegue a ningún fin especial", manifestó Mainat.



También explicó que quiere que "se terminen estos juicios pequeños" y que sus abogados se centren en la causa por presunto intento de homicidio, donde su exmujer está acusada de intentar matarlo con una sobredosis de insulina a sabiendas de que es diabético.