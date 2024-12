Bernabé insta a “no engañar” a afectados por la DANA: “Generan miedo a pedir ayudas a las que tienen derecho”

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, instó a “no engañar” a los afectados por la DANA con “fake news” que alertó que “lo único que generan es miedo entre los ciudadanos a que puedan pedir ayudas a las que tienen derecho”. “Es importante que los ciudadanos sepan a qué tienen derecho”, sostuvo.



Así se pronunció este sábado Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). En este sentido, la delegada lamentó que haya dirigentes políticos que hacen afirmaciones que “lo único que generan es miedo entre los ciudadanos a que puedan pedir ayudas a las que tienen derecho” y pidió “no utilizar fake news para generar dolor y controversia política”.



Al respecto, destacó que el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha transferido 240 millones de euros, 54 millones más que ayer, cuando la cifra ascendía a 187 millones, “lo que supone un 20% más en 24 horas”. “Vamos a seguir trabajando para mejorar esa cifra día a día para poder llegar al máximo número de ciudadanos”, recalcó, al tiempo que puso en valor que el Consorcio está “multiplicando por diez la velocidad de pago y multiplicado por cuatro el número de peritos, con 1.600 peritos trabajando en el terreno”.



Asimismo, hizo hincapié en que se puso en marcha una fórmula para recibir anticipos, “que por supuesto no tienen intereses”, con el objetivo de que “el dinero llegue cuanto antes” a los afectados. En este sentido, explicó que “todos los ciudadanos que presentan su solicitud pueden pedir el anticipo del 50% para que puedan tener la capacidad dineraria cuanto antes, antes incluso de que termine toda la tramitación del pago de la indemnización total”.



Bernabé destacó que el Gobierno de España puso a disposición “1.800 millones de euros en ayudas, en créditos a cero interés, para las empresas y también las familias, cosa que sí que lo echo en falta en otras administraciones”, y agregó que son “cinco veces más” que las lanzadas por la Generalitat, desde el Instituto Valenciano de Finanzas.



“No confundan, porque lo único que consiguen con eso es que la gente no pida las ayudas a las que tiene derecho. Necesitamos que la gente lo entienda y que no le distraigan las fake news y esos engaños que solo buscan confrontar políticamente, por intereses políticos que no acabo de entender, que no respetan la necesidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas y que, desde luego, no les hace ningún favor”, zanjó.



Por su parte, la Generalitat instó al Gobierno central a proporcionar información “clara y precisa” sobre las ayudas y pidió al Ejecutivo que “aclare cuántos fondos corresponden a ayudas directas y cuántos a préstamos que deberán ser devueltos”.



Fuentes de la administración autonómica reprocharon las “declaraciones contradictorias emitidas por miembros del Gobierno en los últimos días”.

“Esta notable discrepancia entre los 16.000 millones de euros mencionados por la ministra Morant y los 1.800 millones señalados por la delegada del Gobierno genera confusión y preocupación entre los ciudadanos afectados”, apuntaron fuentes de la administración autonómica.