Antonio Resines, al salir del hospital: "Me han salvado literalmente la vida"

Antonio Resines, recién salido del hospital, ha agradecido en una emotiva carta a "TODOS" los trabajadores del Gregorio Marañón por haberle salvado "literalmente" la vida.





"Quería dar las gracias al equipo de la UCI Biblioteca, y del pabellón de COVID 4/100, a TODOS (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras,…) porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados", ha dicho el actor.





Resines, que ayer recibió el alta hospitalaria tras 48 días ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid por complicaciones derivadas de la covid, ha señalado que, a pesar de haber abandonado el centro médico, le queda "un tiempo de recuperación en casa", para que le puedan dar el alta definitiva.





Además de agradecer efusivamente el trabajo de todos cuantos le atendieron en el hospital, ha dado también las gracias "a todos mis amigos y colegas de profesión, que han estado puntualmente informados por Ana y por mi hijo Ricardo".





"Sé lo pendientes que han estado de los partes y que los han contestado todos los días. Ha sido un soporte fundamental para ellos", añade.





Asimismo, añade en la carta las gracias a los medios de comunicación "por el respeto y el cariño con que han tratado el tema, sobre todo en los momentos más complicados".





Por último, concluye Resines en la misiva remitida a los medios: "Quería dar las gracias a mi familia y mis íntimos amigos, que sé lo mal que lo han pasado y cómo han apoyado a Ana y Ricardo todo este tiempo".





"Espero estar muy pronto recuperado y poder contestar a todo lo que me preguntéis en persona en vez de a través de un comunicado, pero ahora mismo no tengo otra forma de hacerlo, pues decir más de tres frases seguidas, de momento me agota".