María Pombo: “La medicina estética no sólo permite a las personas verse bien, sino que le ayuda a sentirse más seguras”

La medicina estética es una realidad y cada vez son más las personas que se someten a algún tratamiento con el objetivo de verse mejor. La doctora María Pombo Castro es especialista en Cirujía Oral y en Medicina y Cirujía Estética Facial. Próximamente abrirá una clínica en Perillo (A Coruña) desde donde ofrecerá tratamientos innovadores.

- ¿Cuáles son los tratamientos que más se realizan?

- Depende del grupo de edad. Si tengo que escoger el tratamiento más demandado, sin duda sería la toxina botulínica, para tratar las arrugas de expresión del tercio superior (frente, entrecejo y patas de gallo). Otro de los tratamientos más frecuentes es la hidratación y aportación de volumen a los labios con ácido hialurónico. En personas de más de 40 años también es muy demandada la armonización del tercio medio facial con ácido hialurónico, para combatir la flacidez y pérdida de los paquetes grasos que ocurre con el paso de los años.

- ¿Cómo de importante es el cuidado de uno mismo? ¿Influye en la persona aceptarse de una manera positiva?

- Cuidarse es quererse a uno mismo. Cada vez la población da más importancia a su aspecto físico, a las personas les gusta verse y sentirse bien. Al aparecer tratamientos mínimamente invasivos que nos permiten vernos mejor asumiendo un riesgo bajo y sin período de convalecencia y, además, retroceder unos años en el envejecimiento facial, se van rompiendo los tabúes y la gente se anima a tratarse. La medicina estética no sólo permite a las personas verse bien, sino que le ayuda a sentirse más seguras y, en muchos casos, incluso a mejorar su estado de ánimo. La mayor parte de personas a las que trato no son personas que no se acepten; no son personas que quieran ser distintas de lo que eran; sino que quieren verse simplemente mejor, seguir siendo ellas mismas, pero verse como se veían unos años antes.

- ¿Es positiva la influencia de las redes sociales en la cirugía estética? Entiendo que medicina y cirugía estética.

-Esta pregunta tendría una doble respuesta. Por un lado, sí es positiva, porque la gente necesita ver los tratamientos que hacemos los profesionales para depositar su confianza en nosotros. Esto ocurre de distinta forma en medicina estética que en el campo asistencial, donde las personas se entregan a sus “doctores” con fe ciega. Los clientes de medicina estética son muy exigentes. Las redes sociales permiten que mucha gente, antes de hacerse un tratamiento, investigue sobre el mismo y también sobre en quién va a depositar su confianza. Por otro lado, creo que hay muchísimos contenidos y el riesgo es que no siempre lo que leemos en las redes es real, hay que saber ser críticos para que las redes sociales sean para nosotros una herramienta útil y no que se conviertan en un arma que pueda hacernos daño.

- ¿Qué no haría nunca a un paciente?

-Pues nunca prestaría un servicio que supusiese una mala praxis. Para mí lo más importante es tener mi conciencia tranquila, soy muy exigente conmigo misma.

- ¿Hay un perfil concreto de pacientes que acuden a su clínica?

- Diría que no hay uno sólo. Uno muy frecuente sería una mujer entre los 35 y los 50 años que acude a mí porque se ve las arrugas de la frente, el entrecejo o las patas de gallo muy marcadas. Por otra parte, estarían mujeres más jóvenes que quieren verse unos labios más voluminosos y jugosos. Otro perfil bastante frecuente sería una mujer entre los 40 y los 60 que en los últimos años se ve la mirada triste y cansada, y quieren revertir esto. Por último, otro grupo numeroso serían mujeres de más de 60 años que ven que otras personas mejoran con los tratamientos estéticos y vienen a asesorarse sin un objetivo concreto, sino que quieren simplemente mejorar su aspecto.