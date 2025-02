Expertos gallegos en hidrología médica destacan que la psoriasis y la dermatitis atópica mejoran tras un mes de tratamiento con peloides termales

Para abordar las enfermedades dermatológicas, en el balneario de Compostela emplean peloides termales, que resultan de mezclar la parte activa del agua mineromedicinal con arcilla. Esta técnica se aplica en particular para tratar la psoriasis y también la dermatitis atópica seborreica, procesos en los que la piel se muestra inflamada y reactiva. Los médicos del balneario aseguran que se logran resultados muy satisfactorios ya en el primer mes de tratamiento. “Desaparece o prurito, as lesións van mellorando e aparece a pel sa na maior parte do corpo, desaparecen máis do 80% das lesións” -resaltan-. Según estos profesionales, para conseguir resultados efectivos a largo plazo se necesitan dos o tres ciclos de 21 días -coincidiendo con el recambio celular de la piel- en días alternos y con una semana de descanso.

La aplicación de calor mejora el sueño y el estado de ánimo de los pacientes que presentan depresión

El balneario de Compostela realizó un estudio sobre los efectos terapéuticos de las aguas termales en la depresión, en colaboración con la facultad de Psicología de la Universidad de Santiago y los centros de salud de Brión y Bertamiráns. Este proyecto piloto se llevó a cabo con una selección de pacientes que presentaban depresión moderada o severa y no tomaban medicación. Los médicos del balneario explican que las personas con depresión sufren una alteración en su temperatura corporal, de manera que, cuando se someten a un tratamiento con agua a 40ºC, el organismo libera una sustancia que hace que la temperatura corporal disminuya, con los consecuentes efectos positivos para estos pacientes. “Os resultados indícannos que mellora tanto o sono como a sensación anímica” -afirman-. Los participantes realizarán prácticas en el balneario con peloides, parafangos, envolturas y presoterapia Las jornadas comienzan el viernes a las 16:00 horas con un recorrido por la historia del balneario y de sus aguas, de la mano de la doctora Olalla Janeiro. Seguidamente, los futuros facultativos realizarán una visita a las instalaciones del centro. Luego, tendrán una nueva charla sobre el tratamiento terapéutico respiratorio, concluyendo con prácticas termales en el balneario.

El sábado conocerán cuáles son las principales innovaciones en el sector termal, en particular en lo que respecta al uso de peloides. Tendrán la oportunidad de recibir diversos tratamientos en seco como peloides, parafangos, envolturas y presoterapia. A continuación, se adentrarán en los principales efectos terapéuticos de las aguas mineromedicinales en la depresión. La jornada concluirá con una sesión práctica en el balneario.