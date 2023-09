Carballo y su área de influencia cuentan con un nuevo servicio asistencial: el centro auditivo Audicost

La audición es conocida como “el sentido olvidado”, debido a que muy pocas personas saben el papel fundamental que desempeña en la prevención de la demencia. El oído está relacionado con la memoria, el lenguaje y el pensamiento, por lo que, cuando una persona no escucha bien, su cerebro envejece entre un 30 y un 40% más rápido que el de alguien sin problemas de audición. No obstante, la pérdida auditiva tiene tratamiento mediante el uso de audífonos, que deben ser prescritos por un profesional de la área en un centro especializado. Carballo cuenta, desde este mes de agosto, con uno de estos centros: Audicost.



Al frente del establecimiento sanitario está Juan Suárez Ageitos, quien lleva ejerciendo la profesión desde 1993, si bien su primera experiencia con los audífonos se remonta a cuando tenía tres años, edad a la cual le diagnosticaron una hipoacusia bilateral. “Fue a partir de mi pérdida de audición cuando comencé a interesarme por la audiología”, destaca.

Sus inicios como profesional del área fueron en la empresa más grande de España en el momento. Durante los primeros años, se dedicó a la elaboración de moldes a medida, así como a la reparación y al montaje de audífonos, ascendiendo rápidamente a responsable de departamento, puesto que regentó durante 22 años.

El profesional Juan Suárez Ageitos en la clínica Audicost. I Raúl López



Esta experiencia y el hecho de ser usuario de audífonos le permitieron adquirir una visión amplia y profunda del funcionamiento de los aparatos, contribuyendo a que pasase a ser, desde 2015, encargado de asesoramiento técnico de toda Galicia. “Si había pacientes que no eran capaces de adaptarse o tenían problemas me llamaban del centro, yo me desplazaba hasta el gabinete para resolver los problemas y las posibles dificultades de la adaptación”, cuenta Juan Suárez.



Para el audiólogo, lo mejor de su profesión es ayudar a los pacientes: “lo que más me enorgullece es cuando me dicen que por fin encuentran a alguien que los comprende”.

Él mejor que nadie sabe que implica la pérdida auditiva y la importancia de buscar solución desde el inicio de los síntomas. “Lo ideal es realizar revisiones periódicas, incluso aunque no haya sospecha de pérdida, si bien es cierto que las personas con antecedentes familiares y los mayores son quienes más probabilidades presentan de sufrirla y los que deben estar más atentos”, destaca.



Aún así, habitualmente las personas no realizan controles anuales de audición, sino que acuden al especialista cuando la hipoacusia está bastante avanzada, a pesar de que padecer una pérdida leve sin tratar durante solo un año ya tenga implicaciones a nivel cerebral, pues se elimina alguna información de la memoria auditiva. A esto hay que añadir que el tiempo de espera también afecta a la solución, ya que se dificulta la adaptación posterior a los audífonos.

Para facilitar el acceso a las revisiones auditivas periódicas, Audicost las realiza gratuitamente. “De esta manera los pacientes acuden regularmente, tengan pérdida auditiva o no, y pueden controlar mucho mejor este aspecto de su salud. Si la persona tiene una audición correcta, sabe que puede volver el próximo año sin compromiso y, si necesita audífonos, lo orientamos para que pruebe el modelo que necesita durante 30 días, también gratis, y así compruebe si de verdad lo ayudan en su vida diaria”, afirma Juan Suárez.



Además, para asegurar la mejor la adaptación, los centros Audicost crearon, junto a las clínicas Clic (Clínica de Intervención Cognitiva y Neurociencia), un Protocolo de Excelencia que es rigurosamente aplicado desde el diagnóstico hasta la adaptación de los audífonos y que incluye el ajuste fonemático, para que la persona oiga y entienda.

Pero el compromiso de Audicost con la sociedad no está solo en ofrecer revisiones auditivas gratuitas, en llevar a cabo un estricto protocolo y en facilitar la prueba de los audífonos sin compromiso, también destaca por sus precios competitivos. “Estos dispositivos no son económicos, por eso nos hemos unido como grupo para dar la mejor atención al mejor precio del mercado”, concluye el profesional.