"No podemos detectar ningún síntoma salvo hacer citologías para encontrar las lesiones pre-cancerígenas"

En el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero el doctor Pedro Rodríguez Barro, especialista en Obstetricia y Ginecología en CHUAC y en el Hospital San Rafael de A Coruña, recuerda a los lectores la importancia que tiene el control citológico en la prevención de esta patología.

- ¿Por qué es importante la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero?

-Quizá es en el que existe una mayor lógica para que haya esa sensibilidad por la campaña porque se trata del cáncer en que la prevención adecuada nos permite evitar casi todos los casos. Gracias a las citologías, desde 1950 ha disminuido mucho su frecuencia, pero sigue estando ahí. Hasta hace poco las citologías se hacían anualmente, pero en los últimos años con el desarrollo de nuevas técnicas de citología y la determinación del virus del HPV (virus del papiloma humano) las citologías han pasado a realizarse de forma trianual, excepto en los primeros años en los que se requiere de dos citologías consecutivas separadas por un año. Eso nos lleva a poder realizar un diagnóstico precoz, antes de que esa lesión se convierta en un cáncer invasor.

- ¿Existe alguna sintomatología para la detección?

- La sintomatología no aparece hasta que ya hay un tumor invasor, por lo tanto, no podemos detectar ningún signo ni síntoma salvo hacer citologías para encontrar las lesiones pre-cancerígenas. Existen algunos serotipos del papiloma que producen verrugas genitales, pero suelen ser de bajo riego y no suelen producir cáncer. La citología permite determinar qué pacientes tienen lesiones y, estudiando esos casos, podemos realizar ciertos tratamientos locales de estas lesiones como pre-cáncer antes de que estemos hablando de una patología invasora.

- ¿Cuándo se debe empezar a hacer la revisión anual?

-Hoy en día está establecido que se empiece a hacer los controles cribados a partir de los 25 años hasta los 65. De hecho, en Galicia está realizando ya un screening a toda la población, que está implantado prácticamente en todas las áreas sanitarias. Todavía existen algunas lagunas de conocimiento sobre el VPH y no se sabe hasta qué punto el virus puede permanecer intracelular escondido, por eso, tener una citología negativa no asegura que unos años después no puede aparecer el virus, de ahí la importancia de ser muy estrictos con los controles.

- ¿Existe algún perfil de población concreto en el que se detecten más casos?

- La frecuencia más alta la tenemos entre los 30 y 45 años, pero hay muchas mujeres que por encima de esa edad presentan lesiones y desde luego es una pena que no se sometan a las citologías porque podemos prevenir antes de estar hablando de un cáncer.

- ¿Para quién está indicada la vacuna del papiloma humano?

- La vacuna está indicada en todas las mujeres y varones antes de iniciar su vida sexual. Se está administrando entre los 12 y 14 años y gracias eso estamos reforzando la inmunidad frente al virus. Una persona adulta puede vacunarse, a pesar de que a día de hoy no existan estudios clínicos en población mayor de 45 años donde se haya visto que los títulos de anticuerpos son suficientes para prevenir, lo que no quiere decir que no sean efectivas.