La Xunta, con ‘Las Mosqueteras’ de Aspace: “Estamos aquí para que nunca nadie os haga daño”

‘Las Mosqueteras’ de Aspace. Doce mujeres con parálisis cerebral comprometidas y sensibilizadas a las que acaba de visitar el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba Alvedro. “Estamos aquí para que nunca nadie os haga daño”, indicó el mandatario, según informaron desde la asociación, durante su recorrido por las instalaciones de la entidad en Sada.



El colectivo, que surgió de la necesidad de dar voz a quienes sufren “todavía más discriminación y aislamiento”, a las que tienen “aún más dificultades para disfrutar de su propia intimidad o acceder a la educación sexual”, nació a comienzos de este para “dar visibilidade ás mulleres con discapacidade na prevención e loita” contra el machismo a través de actividades y un espacio donde las usuarias pueden hablar de los temas que les afectan directamente, sin impedimentos y en confianza, en las mismas instalaciones de Aspace en Sada.

En este sentido, el director xeral destacó la importancia de realizar actividades de sensibilización “para que as mulleres con calquera tipo de discapacidade coñezan as diferentes formas de manifestación da violencia machista e teñan na súa man todas as ferramentas dispoñibles para denunciar”, apuntaron desde la Consellería de Política Social.

Recursos

Durante la visita, a solo cinco días del 25-N, el Día Internacional contra la Violencia de Género, con más de tres centenares de actividades de concienciación impulsadas desde la Xunta, el representante autonómico trasladó a los responsables del centro el compromiso del Gobierno de Rueda “para garantir a promoción da igualdade de xénero real entre mulleres e homes en todos os ámbitos da sociedade”, al tiempo que recordó los recursos de los que dispone la Xunta, tanto en asesoramiento como en “atención a posibles vítimas de violencia de xénero”, detalló Barba.



Según datos de la Confederación Aspace, aproximadamente casi la mitad de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido algún tipo de violencia en Europa. El 84,74%, de carácter sexual, ya que la situación de dependencia es un factor de riesgo para este tipo de agresiones, puesto que estas mujeres necesitan de apoyos para todas las actividades de su vida diaria y en la mayoría de los casos los agresores suelen ser personas de su entorno más cercano, de acuerdo con los datos de los que dispone Aspace.



A esto se suma que las mujeres con parálisis cerebral que sufren violencia sexual se encuentran también con barreras a la hora de denunciar, tanto físicas o de comunicación, con lo que la discriminación se multiplica.