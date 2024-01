La Xunta abre a la ciudadanía el Plan de Conservación del Espazo Natural das Brañas

Medio Ambiente e Territorio someterá a participación pública durante un mes el Plan de Conservación do Espazo Natural de Interese Local (ENIL) de As Brañas de Sada. Así se lo confirmó la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, al alcalde del municipio, Benito Portela, y al edil de Medio Ambiente, Fernando Fariña, con los que mantuvo un encuentro coincidiendo con la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del anuncio por el que se comunica que, a partir de este miércoles todos los interesados podrán consultar el documento y remitir sugerencias y alegaciones a la Xunta.



La Lei 9/2001 de Conservación da Natureza establece que, a petición de un ayuntamiento y tras solicitar los informes preceptivos, la consellería con competencias en la materia declarará como ENIL aquellos espacios que, por sus singularidades, sean merecedores de algún tipo de protección, y mientras la declaración es competencia de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, la responsabilidad de su gestión será del Ayuntamiento de Sada.

Cronología

As Brañas se declararon ENIL de manera provisional en 2020, “quedando condicionada a súa declaración definitiva á presentación, por parte do concello, do correspondente plan de conservación nun prazo de dous anos”, detallaron desde la Xunta. Sada remitió este documento en 2022, por lo que “agora o plan sométese a participación pública para seguir avanzando na súa tramitación”, detalló Medio Ambiente.



Belén do Campo se comprometió con Portela a que la Xunta agilizará al máximo el proceso, así como la redacción del proxecto de decreto por el que se declarará definitivamente el ENIL Brañas de Sada, con la previsión de que pueda ser aprobado este 2024.



El ámbito abarca charcas, antiguas ‘telleiras’, el arroyo del río Vado y el regato de Fontoira. Así, las Brañas de Sada conservan restos de un pasado industrial reciente y constituyen un espacio natural relevante de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, delimitado como área de corredor ecológico en el Plan de Ordenación do Litoral.



Con una superficie de 29,9 hectáreas, As Brañas están influenciadas “polas condicións e xeomorfoloxía da bacía destes dous ríos, configurando unha serie de masas de auga e terreos asolagados ao seu redor que se enmarcan no concepto de zona húmida”, por lo que, gran parte de su territorio está incluido en el catálogo de humedales de Galicia.



En cuanto a la calidad ambiental del enclave, este conforma “unha zona húmida de orixe artificial naturalizada, na que as cubetas feitas como consecuencia da actividade das telleiras conforman un ecosistema acuático cunha serie de lagoas de auga doce que propiciaron a colonización natural polo bosque de ribeira”, expuso Medio Ambiente,



En As Brañas abundan las aves destacando entre ellas “o martiño peixeiro, o falcón peregrino e o pato cullerete”, además de una importante población invernante de cerceta real.



También llama la atención por la “escribenta das canaveiras, catalogada como en perigo de extinción” en Galicia.