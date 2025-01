Wau y los Arrrghs!!! y Lie Detectors encabezan el cartel del Touliña Pop de Sada

Sada confirma los primeros nombres del Touliña Pop 2025. Una de las citas musicales más esperadas en As Mariñas, que se celebrará el sábado 17 de mayo en las calles sadenses, contará con Wau y los Arrrghs!!! y Deaf Devils, ambas de Valencia, y los donostiarras Lie Detectors.



Además, la convocatoria contará con su cuota internacional, representada en esta edición por Stompin’ Riff Raffs, uno de los “habituais da escena underground de Tokio, mesturando todos os elementos gloriosos do rock and roll en directo”, y Thee Braindrops, un “grupo de garaxe xaponés/español, con sede en Madrid e de concertos enérxicos, crudos e cargados de fuzz” que se encargarán de animar la sesión vermú en la avenida do Porto.



Tanto los nombres como los emplazamientos han sido algunos de los avances de la organización de Touliña, un evento distinto que aspira a ser “a máis pura, xerminal e independente” de las citas vinculadas a la música y la cultura rock&roll en todas sus variantes, consolidado como una de las alternativas del calendario ‘festivalero’ del área de A Coruña.



El cartel de la convocatoria de este año, que organizan el Ayuntamiento de Sada y la Asociación Cultural Touliña, lo encabezan Wau y los Arrrghs!!!, uno de los referentes de la escena garage-rock, y los explosivos Lie Detectors.

Además, en Sada estarán también más de media docena de pinchadiscos, que actuarán en distintos espacios, entre La Terraza, donde estará el sadense Pizarra Pop, con una “sesión de Dj destinada a difundir o formato orixinal das primeiras gravacións de swing, pop tradicional (americano e inglés), algún bee bop e rock”; la carpa del festival, donde estarán Suzie Staysick y Phil Speto, que “veñen de Málaga con estilos que van dende o punk ata o garage e o power pop, sempre co obxectivo de facer bailar e gozar ao público”, detallan los responsables del Touliña. Cuando se conocieron, “decidiron xuntarse para compartir discos, tocando nos locais e festivais que máis lles gustan, entre eles o que din que é o mellor, o Touliña Pop”.



Además, en La Sociedad actuarán el ourensano Reverendo Labratore; el madrileño Ángel Snap y, desde el País Vasco, Mr Klin, integrante del At the Club, con sede en Donostia, y actual coorganizador del Gasteiz Soul& Reggae Weekender.



La Asociación Cultural Touliñapop nació en 2017 con la idea de ‘revolucionar’ la vida sociocultural de Sada. Desde entonces, el colectivo realizó distintos actos, y no solo conciertos, sino también charlas y talleres, y el TouliñaPop Festival, que organiza cada año en colaboración con el Ayuntamiento de Sada.