Las víctimas celebran la declaración de Meirás como Lugar de Memoria Democrática

El movimiento memorialista celebra la confirmación por parte de la Administración del Estado de declarar Meirás como Lugar de Memoria Democrática y atender así la solicitud registrada en verano por medio centenar de asociaciones de toda la comunidad integradas en la Iniciativa Galega pola Memoria (IGM). Como Meirás, también se reconocerá la isla de San Simón.



El acto oficial se celebrará en agosto, según consta en la agenda de ‘España en Libertad. 50 Años’ dada a conocer por el Gobierno de Pedro Sánchez.



De acuerdo con el escrito que la IGM remitió, con la documentación correspondiente, a la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, ambos enclaves “simbolizan non só a memoria da represión senón tamén da loita contra o esquecemento e contra a impunidade dos crimes franquistas levada a cabo polo pobo galego”, por lo que, para todos estos colectivos, esta decisión supone “un primeiro paso para corrixir a eiva” que, en su opinión, “supuña a carencia de espazos galegos no listado de lugares incluidos no texto normativo (Ley de Memoria Histórica)”.



En cualquier caso, la IGM, que confía en seguir sumando espacios a Meirás y San Simón, espera que esta consideración permita “afondar na divulgación tanto do ocorrido no tempo en que a illa redondelá foi cárcere (outono 1936-marzo 1943) como nos anos en que o pazo sadense foi residencia oficial da xefatura de Estado (1938 a 1975)”. Asimismo, consideran necesario evitar que se sigan utilizando “para fins contrarios á memoria histórica democrática” y que, en ocasiones, suponen un “mercadeo”.



Iniciativas en el Parlamento



También la diputada del PSdeG Paloma Castro reaccionó al anuncio exigiendo a la Xunta que colabore con el Gobierno de España en las actividades vinculadas a esta declaración de Lugares de Memoria Democrática.



En concreto, la representante socialista trasladará varias iniciativas al Parlamento de Galicia para reclamar la cooperación de la Xunta “neste recoñecemento como un paso máis para facer xustiza, porque non hai futuro sen memoria”, detalló Castro.



Así, emplazó a la Xunta “a abandonar o seu desleixo coa memoria e participe das actividades de reparación da memoria das vítimas, así como de información e sensibilización á cidadanía que implica o cumprimento da lei”, apostilló la representante del PSdeG.



Para la diputada socialista, “Meirás representa a expropiación a un pobo e o autoritarismo, onde se tomaron decisións durante as temporadas nas que residía alí o ditador que, logo da súa apropiación a través dunha colecta forzosa en 1938, decidiu fixar nel a súa residencia de verán”, pero que pudo recuperarse, por la lucha del movimiento memorialista, en el 2020, “co impulso dos gobernos dirixidos por presidentes socialistas”, sentenció Castro.