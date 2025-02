Unidos por Sada denuncia el intento de los de Portela de coartar el voto de la edil del PSOE

Unidos por Sada (Upsa) denuncia "os intentos do Goberno local de coaccionar e condicionar o voto da voceira do PSOE no último pleno municipal", en el que se sometió a votación las obrasa a incluir en el POS+ de la Diputación de A Coruña. "Os expedientes presentados por Sadamaioría non cumprían os requisitos administrativos necesarios, tal e como reflectían os informes técnicos", lo que "motivou que a oposición non puidese apoiar a proposta, xa que de facelo, estarían aprobando uns investimentos que non contaban coas garantías legais necesarias para a súa execución"m aseguró Unidos por Sada.

"O Goberno local -añadieron- en lugar de asumir os erros e corrixilos, optou por un discurso trufado de vitimismo e por tratar de condicionar a postura da voceira do PSOE, intentando influír na súa decisión en vez de centrarse en xestionar correctamente os expedientes".

La misma agruoación aclaró que "o noso voto estará sempre condicionado polo interese real de Sada e pola viabilidade dos proxectos presentados" y "neste caso, os informes técnicos eran desfavorables, o que imposibilitaba a execución das obras nas condicións actuais".

"Non votaremos a favor de proxectos que, pola súa mala tramitación, nunca chegarán a facerse realidade", aseguraron. Además, Upsa lamenta que el Gobierno de Sada "perda o tempo en intentar condicionar o voto da oposición en lugar de poñerse a traballar para corrixir os erros administrativos que arrastran os expedientes".

En su opinión, "o prioritario debería ser xestionar con eficacia e responsabilidade, non buscar culpables fóra do equipo de goberno". En este sentido, desde Upsa "reiteramos o noso compromiso cunha xestión rigorosa e transparente, na que os investimentos municipais se tramiten correctamente e se leven a cabo con éxito, evitando falsas promesas á veciñanza".