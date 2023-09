Sargadelos cierra el Museo Carlos Maside por la solicitud de Sada de ampliar el BIC

El administrador único de Sargadelos, Segismundo García, rechaza el acuerdo del Ayuntamiento de Sada para instar a la Xunta a declarar BIC (Bien de Interés Cultural) todas las instalaciones del Complexo de Cerámicas do Castro, y no solo el Museo Carlos Maside. También el comité de empresa, que considera que esta condición supone un riesgo para el mantenimiento de “os postos de traballo” o una hipotética “ampliación de plantilla” en Sada.



En una carta enviada al alcalde, Benito Portela, el empresario señala que “su ignorancia en asuntos mercantiles es enciclopédica” y advierte de que “tal declaración es un impedimento formudable porque nos hace depender de otros cuatro departamentos administrativos y burocráticos (....) a lo que no estamos dispuestos”, indica García.



Segismundo García indica a los “dignísimos representantes del pueblo” que “sigo siendo el dueño y administrador único, y sus opiniones y ‘teimas’ me parecen muy bien y muy respetables hasta que entran en conflicto con mis intereses, que no son otros, por lo ya demostrado, que levantar las empresas y proteger su patrimonio sin injerencias espurias”, explica el empresario, que ironiza con la oportunidad de que las administraciones tomen el control “bien vía compra, o bien vía expropiación, para poder poner en práctica todas esas ideas formidadables que con tanto ahínco patrocinan”, recoge la carta enviada a la Alcaldía de Sada.



Sin embargo, mientras esto no ocurra, la alternativa es paralizar “las obras empezadas”, anular “las inversiones programadas”, rescindir “los convenios con ese ayuntamiento” y cerrar al público el Carlos Maside” abriendo “solamente los días y horarios que la Xunta disponga y si hay personal para su atención” en O Castro.



Desde el Gobierno de Sada insisten en que con lo aprobado el día 31 de agosto con los nueve votos de la izquierda (Sadamaioría, PSOE y BNG) “non pretende perxudicar a ninguén” sino “defender o enorme legado cultural de Díaz Pardo, Seoane e Fernández-Albalat”, lo que O Castro significa “para a historia de Galicia”.

“Risco”

Los representantes del personal no comparten estos argumentos y, a través de una nota, mostraron su “disconformidade” con la decisión del Ayuntamiento de Sada. “Lamentamos que a corporación non se puxera en contacto con este comité para saber da súa opinión ao respecto antes de propoñer este asunto, xa que na exposición se menciona aos traballadores como un dos motivos para a declaración de BIC”.



En este sentido, instan a las instituciones a que “non se poña en perigo os postos de traballo con fins políticos ou de terceiros”, expone el comunicado remitido por el Comité de Empresa de Cerámicas do Castro.



El escrito del administrador único acaba animanando “a que continúen con sus reivindicaciones y protestas” y a que, tras acudir al Parlamento de Galicia, como anunció la nacionalista Mercedes Queixas, lo hagan también al Parlamento Europeo. “También podrían ofrecer la dirección de las empresas a los hermanos Suárez Picallo o Díaz Pardo. Expertos gestores”, termina la carta que Segismundo García envió a Benito Portela.

Desde el Ayuntamiento de Sada salieron al paso de las últimas noticias conocidas en relación con O Castro para aclarar una serie de cuestiones, partiendo de que "este Goberno municipal é coñecedor da riqueza e do significado deste complexo e neste sentido xa presentou dúas mocións, en decembro de 2015 e marzo de 2019, instando á Xunta de Galicia á incoación do expediente de declaración de BIC, na categoría que lle corresponda, de todo o conxunto histórico de Cerámicas do Castro". Unas mociones que, en ambos casos, se aprobaron por unanimidad del Pleno de Sada.

La semana pasada -en consecuencia, por tercera vez- se acordó solicitar la declaración de BIC de "todo o Conxunto de cerámicas de O Castro, como integrante do proxecto, tanto no plano empresarial-cultural de Isaac Diaz Pardo e Luis Seoane, como arquitectónico de Fernández-Albalat".

Asimismo, el Gobierno de Portela aclara que "a funcionalidade produtiva e de usos delimitada no PXOM pode manterse coa cualificación BIC do conxunto do complexo" y, en este sentido, destaca que "no ano 2017 aprobouse definitivamente o PXOM de Sada e nel incluíse, de xeito expreso, unha modificación ao documento de aprobación inicial pasando a clasificar o solo da fábrica como solo urbano, uso industrial, garantindo a actividade do complexo e a conservación dos postos de traballo".

Para los responsables municipales "chama poderosamente a atención que a fábrica que Sargadelos ten en Cervo goce xa da cualificación de BIC para todo o seu conxunto, mantendo sen problema a actividade, e que a mesma cualificación, a cal só se está a solicitar, non permita que no Castro se manteña dita actividade industrial".

Responsabilidad

Desde el Gobierno de Benito Portela inciden en que como representantes públicos y electos "temos a obriga de manter a defensa do interese xeral sendo, deste xeito, depositarios da responsabilidade de dotarmos da protección máis axeitada e posible a todo o patrimonio galego" y, de la misma manera, consideran que "a Xunta non debe permitir o peche do Museo Carlos Maside e debería de esixir o acceso público do equipamento o actual titular do mesmo".

En cuanto al rechazo de la propiedad y de los empleados, el Ayuntamiento de Sada advierte de que "tentar facer crer que a defensa do patrimonio galego, neste caso mediante a solicitude da declaración de BIC dun complexo industrial, pode ser algo negativo para o seu futuro é, cando menos, un xeito pouco ético de actuar; máis se temos en conta que a cantidade de patrimonio que ten a cualificación de BIC e mantén a súa actividade comercial/industrial é considerable; moi ao contrario, dita cualificación constitúe unha característica que permite o acceso a axudas para o seu mantemento".