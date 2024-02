Sada convoca una nueva edición de su muestra de teatro ‘amateur’ y de los Premios Lugrís Freire

Con la intención de impulsar la actividad teatral de carácter aficionado y dar a conocer entre los sadenses una selección de creaciones artísticas contemporáneas, la institución municipal convoca una nueva edición de la Mostra de Teatro Afeccionado de Sada y de los Premios Lugrís Freire. Desde su nacimiento en 2005, la cita se configura como muestra de manera que, durante varias semanas, las distintas compañías seleccionadas puedan representar sus obras en el auditorio de la Casa da Cultura Pintor Lloréns.



El encuentro se completa con los Premios Lugrís Freire, en memoria del escritor sadense, “un dos máximos expoñentes do teatro social galego, director da Escola Rexional de Declamación e homenaxeado coas Letras Galegas 2006”. Unas distinciones a las que optarán todas las agrupaciones ‘amateur’ elegidas para actuar en esta edición y que decidirá el público con sus valoraciones, según adelantaron desde Cultura de Sada.



Con este certamen también se apuesta por la “democratización da cultura, ao facer accesible para a cidadanía a creación escénica actual, pero tamén unha acción de creación de públicos e de formación dun gusto crítico, dándolle ás persoas asistentes a posibilidade de expresar e valorar os espectáculos presenciados”, a la vez que anima a la implicación de los vecinos de Sada.

Con ella se ofrece un espacio abierto para “amosar as montaxes das compañías teatrais locais”, pues tanto “a Compañía Municipal de Teatro (Leneas Teatro) como outras agrupacións locais, que se manteñen grazas á iniciativa, compromiso e bo facer de veciñas e veciños, poderán formar parte do cartel da mostra, aínda que sen participar no concurso dos Premios Lugrís Freire”. Los interesados podrán presentar sus solicitudes tras la publicación de la convocatoria en el BOP.