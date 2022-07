Sada advierte del riesgo de que los Franco retiren piezas de Meirás

El alcalde sadense, Benito Portela, ha enviado sendas cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, solicitando "accións para evitar a retirada de bens do Pazo de Meirás".

Una tercera misiva se remitió al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, con quien mantuvieron una relación fluida en el proceso de recuperación de As Torres de Pardo Bazán.



En las tres, el regidor advierte del "serio perigo de que os Franco retiren en pouco tempo aqueles bens mobles non amparados polo auto do Xulgado do pasado 15 de xullo".