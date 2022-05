Sada activa otra campaña “antivelutinas” tras retirar más de 200 nidos en 2021

Sada, el ayuntamiento metropolitano que más inversión destinó en los últimos años a combatir las velutinas, acaba de activar una nueva campaña de control y erradicación de nidos con la que aspira a superar los números de 2021. El municipio dotó al servicio encargado de estas tareas de los equipos necesarios para intervenir en estos casos después de acordar la asunción de competencias en esta materia “dende o primeiro momento”, para garantizar así su actividad diaria, de la que se ocupan el Área de Medio Ambiente y el SEM (Servizo de Emerxencias Municipal).





Con la intención de “garantir a retirada dos niños nun máximo de 24 horas, sendo o habitual a retirada no mesmo día” apostó por este sistema y, por el mismo motivo, “o concello non se adscribiu en anos anteriores ao convenio da Xunta, xa que a frecuencia de retirada por parte deste organismo é de un ou dous días á semana”, explica el Gobierno de Sada.





Sin embargo, este año acordó adscribirse “pola necesidade de contar con máis e mellores medios que garantan a intervención incluso naqueles niños que se atopan a alturas superiores a 20 metros, xa que ésa é a altura máxima da escala do SEM e o número de niños que se atopan a estas alturas crece ano tras ano”, indica Medio Ambiente.





Características

Entre los equipamientos adquiridos están doce trajes especiales, dos pértigas de aluminio de quince metros, una de carbono diseñada por el SEM que reduce en 9 kilos el peso en relación a las que se encuentran en el mercado, y una marcadora semiautomática que permite disparar el biocida directamente a los nidos con un alcance de 50 metros, lo que permite “neutralizar os niños dun xeito máis seguro e o que é máis importante, reducir o uso dos biocidas en espazos naturais”.





El Ayuntamiento de Sada insistió en que “é importante ter en conta o sistema que empreguemos para dar aviso xa que a temporalidade varia considerablemente en función do servizo ao que chamemos” y, en este entido, detallaron que los vecinos pueden dar aviso directamente al Servizo Municipal de Emerxencias, a través del 607438457, “operativo as 24 horas e que garante a prestación do mesmo dentro das primeiras 24 horas de recepción do aviso”, o bien notificar la incidencia al Ayuntamiento de Sada a través de ls distintos medios habilitados (portal de incidencias o correo electrónico municipal).





Además, con la entrada en vigor del convenio suscrito con la Xunta también se puede informar a través del 012, donde se les facilitará un número de aviso y una posible fecha para proceder a la retirada del nido.