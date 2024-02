El PSOE se une al PP y a UxS para forzar a Portela a aplazar el debate del presupuesto 2024

Ni las apelaciones a la responsabilidad ni la inclusión de sus iniciativas consiguieron convencer a la oposición sadense para dar su sí a los Presupuestos de 2024. Solo el BNG respaldó la propuesta del Gobierno de SadaMaioría.



La representante del PSOE, Almudena Pena, se unió al Partido Popular y a Unidos por Sada, y la aprobación inicial de las cuentas quedó, a solicitud de la única edil socialista, de los conservadores de Esperanza Arias y los de María Nogareda, sobre la mesa, a la espera de atender las reivindicaciones de la oposición, que considera que la propuesta presentada “no responde a las necesidades del Concello de Sada”.



Así lo expuso la portavoz del PP que, “de común acuerdo” con Unidos por Sada y el PSOE, solicitó “dejar la cuestión sobre la mesa”, como se acabó acordando con los nueve votos de las proponentes frente a los ocho que suman SadaMaioría y el BNG.



Arias denunció que mientras en campaña electoral apostaron por un proceso participativo y abiertos a la opinión de la ciudadanía, “la realidad es que a finales de diciembre preguntaron a la oposición qué propuestas teníamos para tenerlas en cuenta a la hora de elaborar el documento, cuyo borrador se pidió entonces y dijeron aún no”, añadió la edil del PP. Este “llegó a nuestras manos hace apenas unas semanas y que tras la comisión informativa de este lunes pasado, no recogía ninguna de las propuestas de la oposición, salvo las del BNG”.



En términos similares se expresó la representante socialista que, aunque reconoció que “Sada necesita unos presupuestos y hay que aprobarlos”, acusó a los de Portela de no tener ninguna intención de llegar a acuerdos e instó al alcalde a “recoger por escrito todo a lo que se comprometió de palabra” con el PSOE.

Por parte de Unidos por Sada incidieron en que “el papel lo aguanta todo” pero algunas de las propuestas incluidas en este documento aparecen en varios anteriores “e nunca se executaron”, intervino María Nogareda.



Las tres organizaciones se mostraron dispuestas a negociar, e incluso a apoyar la propuesta, pero lo cierto es que en la sesión de este lunes escenificaron al menos un ‘preacuerdo’ para tumbar el documento presentado por el Gobierno de SadaMaioría.



Estos, por su parte, lamentarn que “PP, UxS e PSOE bloqueasen a aprobación dos orzamentos de Sada para este 2024” porque, “al e como se viu informando, estábamos a falar das contas máis elevadas da historia, que permitirían non só executar os investimentos e melloras que a nosa vila necesita, senón tamén afrontar os custes que a suba de prezos propiciou na prestación de servizos públicos”, indicó Portela.



“A intención de SadaMaioría é, e seguirá sendo, que este concello conte cuns orzamentos este 2024”. Así, sus responsables no dudaron en manifestar su “asombro ante unha oposición irresponsable que opta por pospoñer un debate orzamentario a pesar de que dende decembro coñecían o borrador das contas e dende entón puideron facer as súas achegas” y que, solo unas horas antes de la sesión, envía “un comunicado conxunto no que indican a súa intención de paralizar o debate co obxectivo de buscar una “reflexión máis profunda”.