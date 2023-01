La organización del Touliña avisa de que el evento está ‘en el aire’ por ‘reparos’ del Gobierno de Sada

La respuesta del Gobierno de Sada a la organización del Festival Touliña 2023 causó un enorme revuelo en Sada. El comunicado en el que el colectivo advierte de que su celebración está en el aire se compartió por cientos entre los sadenses, sorprendidos por la contestación de los responsables municipales que, después de conocer “o proxecto do Touliña Pop Festival 2023”, enviaron un whatsapp a los promotores del evento, del que estos extraen “dúas ideas xerais”: el Ayuntamiento de Sada “non ten diñeiro para apoiar a cita” y ésta es “competencia desleal á hostalería sadense”, resumieron desde la Asociación Cultural Touliña.



No obstante, la alcaldesa, María Nogareda, negó estas consideraciones y apuntó a “criterios exclusivamente técnicos” detrás de los argumentos esgrimidos por Cultura. “No es que no exista dinero para hacer el festival, es que se han ofrecido los recursos que se pueden dar de manera legal, pues existe reparo legal para pagar todo lo que se solicitaba”, resumió la mandataria municipal que, respecto a la supuesta competencia desleal, señaló que “viene derivada de que la barra que se instalaba no se puede adjudicar de la forma en que se pretendía desde la asociación”, ya que “se tienen que presentar unas bases de libre concurrencia y no dársela a quién primero se presente”, insistió la actual alcaldesa de Sada.



En cualquier caso, los organizadores tratan de encontrar una solución “o máis satisfactoria para todos” y, aunque reconocen que “ a día de hoxe non vos podemos dicir nin onde nin como se celebrará esta nova edición”, aseguran que “si haberá TouliñaPop 2023”. En otro emplazamiento, “e con novas ubicacións dos concertos” pues, de ninguna manera, están dispuestos a perder “todo o traballo xa feito dende hai seis meses (producción, contratacións...)”, añadieron desde la Asociación Cultural Touliña.



También Sadamaioría se hizo eco del comunicado de la entidad y, a través de una nota, acusó al nuevo equipo dirigente de dar “as costas ás asociacións culturais do municipio”, y no solo apunta a la situación de Touliña, sino también a otras entidades de Sada.





Queiroa

Así, acusa a Nogareda de “por impedimentos a asociación de música e danza tradicional Queiroa para o desenvolvemento normal da súa actividade”, expulsada del centro escolar “onde tiña a súa razón social dende hai máis de vinte anos e con permiso outorgado pola Xefatura Provincial de Educación da Xunta”.



En este sentido, la misma organización política señala que “mentres o goberno municipal presidido por Benito Portela, tomaba decisións ante os problemas que xurdían, aumentaba as liñas de subvencións culturais, colaboraba nos distintos eventos organizados polo tecido asociativo e impulsaba proxectos como o do acondicionamento das Escolas de Carnoedo para dotar ás asociacións de espazos; o goberno da tránsfuga Maria Nogareda demostra a súa falta de iniciativa e a súa ineficacia limitándose a dicir non ás propostas das entidades asociativas, polo que esiximos, de maneira inmediata, un cambio de actitude nun eido fundamental para o desenrolo colectivo do concello de Sada”.