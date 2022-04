El Juzgado de Betanzos desestima el recurso de los Franco contra el archivo de la causa abiera a los "19 de Meirás"

Los "19 de Meirás", denunciados por los herederos de Franco y la Fundación Nacional Francisco Franco por la acción simbólica realizada en 2017 en AsTorres de Meirás, informaron de que el Juzgado de Instrución 2 de Betanzos desestimoó el recurso presentado contra el archivo y sobreseimiento de la causa abierta contra los activistas.



Desde "19 de Meirás" celebran la decisión del Juzgado de Betanzos reiterando el sobreimiento y archivo, si bien todavía cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.



Los activistas denunciados reiteraron “a reafirmación no acto simbólico realizado aquela mañá de agosto de 2017 para reclamar o que é de xustiza: que o Pazo ten que ser devolto ao pobo galego” explicaron. “Por moito que os herdeiros da ditadura franquista intenten acalar a voz das e dos demócratas que denunciamos o espolio do franquismo non o van conseguir”, apostillaron.