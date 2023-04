La Guardia, Seguridad Social e Amistades Peligrosas completan o cartel de '8Chéntame Sada'

O Concello de Sada, a través da concellaría de Cultura, programa o próximo 6 de maio '8Chéntame Sada', un festival gratuíto con bandas da chamada xeración pop dos 80.

Un festival con máis de cinco horas de música en directo para escoitar os mellores éxitos dos 80 da man de tres das bandas máis importantes dunha xeración única: La Guardia, Seguridad Social e Amistades Peligrosas.

Pero ademais, entre banda e banda, Fernandisco, un dos locutores musicais máis famosos da época pop española, dará un repaso aos temas máis míticos do pop español “Hijo de la Luna” de Mecano, “Venecia” de Hombres G, “Perlas Ensangrentadas” de Alaska y Dinarama, o “Cadillac Solitario” de Loquillo y los Trogloditas formarán parte do repertorio dun concerto dificil de esquecer.

O Festival comezará ás 21:00 horas do sábado 6 de maio e finalizará ás 02:00 horas do domingo e será continuación doutros concertos de estilo pop de finais do século pasado celebrados na vila.

O concelleiro de Cultura, José Luís Tellado, agradece a disposición das bandas para estas datas tan cargadas de eventos e espera que o tempo acompañe “para que Sada se poida encher como naquelas épocas dos anos 80”.