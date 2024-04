Dos compañías de A Coruña y Ferrol triunfan en los Lugrís Freire de Sada

La representación de la obra ‘Melocotón en Almíbar’ y la entrega de los Premios Lugrís Freire pusieron el cierre a la XVII Mostra de Teatro Afeccionado de Sada. Una edición a la que concurrieron casi cuarenta compañías, de las que cuatro resultaron seleccionadas para el cartel de este 2024: A la Tardada de Zaragoza; Opaí, de Ferrol; Agrupación Mariñán, de Betanzos; Caixón de Sastre, de A Coruña, y Teatro Artesán de Sada. Todos recibieron 800 euros por su elección inicial para actuar en la Pintor Lloréns.



En cuanto a los Premios Lugrís Freire, el del jurado, dotado con 400 euros, recayó en ‘De Marzo a Marzo’, de Opaí Teatro (Ferrol), mientras que el público optó por la obra ‘Até logo, Mari Carmen’, de la coruñesa Caixón de Xastre, que recibió otros 400.



Desde el departamento que gestiona el edil Marcos Villar, dentro das sus competencias de promoción cultural activa, se convocó una nueva edición de esta muestra, una de las más consolidadas de la comarca, configurada como “unha cita anual na que teñen cabida os traballos presentados por compañías de teatro amateur para servir de impulso favorecedor da participación popular na cultura e promover o teatro como medio de enriquecemento cultural dos veciños e veciñas”, indicaron desde Cultura de Sada.



Con este certamen se intenta acercar las artes escénicas a la ciudadanía “ofrecendo unha visión do panorama do teatro amateur que se fai non só dende Galicia, senón tamén noutras comunidades de España”.