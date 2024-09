Los años en los que el centro estratégico de la industria textil se situó en Sada

Una exposición para conocer uno de los apartados menos conocidos de la historia de Sada. El de la Real Fábrica de Jarcia y Lona de Sada. Una empresa con actividad entre los siglos XVII y XVIII que convirtió el municipio en centro estratégico de una importante industria naval reconocida en toda Galicia.



Organizada por la Asociación de Veciños da Rúa da Obra, la muestra cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sada y de otras entidades, y puede contemplarse hasta el día 27 de octubre delante de la oficina de Correos. En las inmediaciones del área escogida hace más de trescientos años por Adrián de Roo y Baltasar Kiel, emprendedores naturales de Flandes, para emplazar la Real Fábrica de Sada. En una extensión de más de 40.000 metros, en la margen izquierda de la ría de Betanzos. En el actual ‘Barrio da Ponte’, el de las calles de la Playa y de la Obra.



Antes de establecerse en el municipio sadense, De Roo y Kiel desembarcaron en A Coruña para abrir primero un negocio de coloniales y más tarde una industria textil, que creció en Sada.



En sus instalaciones se fabricaron durante decenios aparejos y velas para las embarcaciones de la Armada que, por su calidad, “competía directamente con empresas punteiras de Inglaterra, o que provocou todo tipo de boicots e sabotaxes por parte dos ingleses”, como se indica en uno de los expositores de la calle del Río.



En la muestra, el visitante tiene la oportunidad de “explorar a historia desta fábrica, que ocupaba 40.000 metros cadrados e daba traballo a máis de 200 persoas”, de manera animada, a través de documentos, gráficos y planos que ofrecen una idea de su enorme impacto en la villa y en toda la comarca coruñesa como “unha peza clave no abastecemento da Armada Española nun momento no que o país loitaba por manter o seu poderío”, explica la organización, que incide en la necesidad de poner en valor ese apartado menos conocido de Sada. Un momento en el que también el municipio se situó en medio de una contienda mundial por ser potencia industrial y que ahora rescatan sus vecinos, lo que demuestra “a importancia que ten a implicación do tecido asociativo no impulso da nosa vila”, destacó el Gobierno de Sada.