PDF Gurú: Pros y contras a tener en cuenta antes de suscribirse

Hoy en día, los archivos PDF siguen ganando popularidad. Es uno de los formatos favoritos en colegios, universidades y varias empresas y organizaciones. La gente convierte sus archivos a PDF para comprimir su tamaño y compartirlos en línea o por correo electrónico. La mayoría de los libros, disertaciones, documentos oficiales, acuerdos gubernamentales y otros documentos se convierten a formato PDF.

PDF Guru se encuentra entre las 5 herramientas más elegidas por los aficionados al PDF. ¿Qué características ofrece? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Obtén todas las respuestas aquí.

Características principales

Antes de decidirte a utilizar PDF Guru, deberías saber qué características ofrece.

Editor

Al abrir tu documento en PDF reader, puedes editar el texto de la forma que necesites. Puedes

● Cambiar la fuente

● Añadir o eliminar objetos

● Añadir comentarios y notas a pie de página

● Colorear el texto

● Alterar las imágenes que contiene

● Añadir texto o eliminar algo

Así, podrás editar el documento sin necesidad de transformar PDF en Word u otro formato.

Conversor

Si necesitas convertir el documento, no es un problema para PDF Guru. Hay 18 formas posibles de cambiar el formato del documento, incluyendo la más popular. No sólo puedes crear PDF online o cualquier otro documento como Excel o Texto. También puedes convertir tu archivo en una imagen con diferentes extensiones, incluyendo JPG, PNG, SVG, etc. Con esta herramienta online, puedes crear un ebook, una presentación PPT y otros tipos de archivos.

Excepto PDF, hay otros formatos disponibles para una conversión satisfactoria, como Heic a PNG, JPEG a JPG, y otros.

Rellenador de formularios

Si necesitas rellenar un formulario y convertirlo al formato requerido como una imagen o un documento, PDF Guru es lo que debes elegir. Tiene un montón de formularios que puedes rellenar online sin necesidad de ningún proceso de descarga e instalación.



Resumidor

Hoy en día, es posible que tenga que leer muchos libros y archivos para encontrar la información que necesita. Sin embargo, esta búsqueda puede convertirse en una pesadilla, ya que muchas fuentes abarcan muchas páginas. Por lo tanto, te llevará mucho tiempo leerlas para entender si contiene los datos que necesitas o no. Para ello, tienes que utilizar la opción resumir IA. Esta función te permite obtener la esencia del contenido en un par de segundos.



¿Cómo resumir un PDF con IA? Abre la sección deseada, suelta el archivo o añádelo haciendo clic en «+». Haz clic en resumir y deja que la inteligencia artificial haga el resto. La herramienta escaneará tu documento, lo analizará y lo resumirá en un par de palabras. Funciona como ChatGPT pero con un documento específico. Si ChatGPT genera textos en un par de segundos utilizando todas las fuentes disponibles, ten por seguro que esta herramienta también será precisa.



Fusionar y dividir archivos

Otra ventaja de PDF Gurú es su opción para combinar y dividir documentos. Puede fusionar dos documentos en uno solo o, por el contrario, dividir un documento PDF en varios archivos significativos. Gracias a ello, puede recuperar la sección necesaria sin perder el contenido, el formato y la calidad de las imágenes.



Compresor

Es importante ahorrar espacio de memoria en tus dispositivos digitales y almacenes en la nube. Algunos archivos pueden ser pesados, por lo que deben ser comprimidos. Esta opción te permite reducir el tamaño del archivo. Como resultado, podrás subirlo fácilmente o compartirlo a través de mensajería y correo electrónico.



Medidas de seguridad

Con la ayuda de PDF Guru, puedes firmar los documentos requeridos online sin necesidad de imprimirlos, firmarlos, escanearlos y entregarlos o enviarlos por fax. Las firmas en línea son la mejor solución del siglo XXI que satisface las necesidades de los trabajadores remotos y las asociaciones a larga distancia.



Además, puedes encriptar tu documento para proteger los datos confidenciales que contiene. El documento recibirá una contraseña. Puedes compartirla con las personas que necesites para proporcionarles un acceso seguro. Las firmas en línea y la protección con contraseña son una prioridad para las organizaciones que manejan muchos contratos, CV, detalles de pago y otra información importante.



Compatibilidad

PDF Guru es una herramienta en línea, por lo que no debes preocuparte por su compatibilidad con tu dispositivo. Funciona perfectamente en todos ellos, incluidos los smartphones iOS y Android y los PC Linux/Windows. Sólo tienes que visitar el sitio oficial y utilizar las funciones que necesites en línea.

Desventajas de PDF Guru

Esta herramienta ofrece muchas funciones interesantes. Así que, por desgracia, no puede ofrecerlas todas de forma gratuita. Aún así, puedes pedir una versión de prueba para ver si merece la pena. Sin embargo, a algunos usuarios les preocupa la seguridad de la información. Por suerte, no hay nada de qué preocuparse, ya que PDF Guru utiliza un certificado SSL, encriptación del lado del servidor y estándares avanzados de encriptación para proteger cada archivo y garantizar el 100% de confidencialidad.

Además, tiene muchos comentarios positivos en Trustpilot que demuestran la calidad de sus servicios.



Conclusión

En la era de los archivos PDF, necesitas una buena herramienta, que ofrezca funciones útiles como compresión y conversión en un mismo lugar. Como consecuencia, sigues siendo productivo, así ahorras tiempo y proteger sus archivos de acceso no autorizado en línea. Pero PDF Gurú además no requiere instalación, con lo cual nos ahorramos memoria y se puede disfrutar de todos estos servicios desde cualquier dispositivo digital usted use.