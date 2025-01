Las comarcas de A Coruña y Betanzos sumaron 367 nuevas empresas en 2024

Las comarcas de A Coruña y Betanzos registraron un total de 367 nuevas sociedades en 2024, según los últimos datos de explotación del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). La cifra supone un incremento del 21,5% con respecto a la registrada en el año anterior, lo que da una muestra del potencial industrial en los municipios.



Con Oleiros como punta de lanza en el área coruñesa, seguido de Culleredo –que adelanta a uno de los ayuntamientos más fuertes económicamente en Galicia, Arteixo–, el cinturón metropolitano se apuntó el año pasado 296 nuevas empresas, de las cuales 94 son oleirenses –frente a las 74 de 2023–, 58 surgieron en Culleredo –cifra similar al año anterior– y 44 en el término local arteixano –fueron 36 en 2023–.



En tierras betanceiras –comarca en la que nacieron 71 firmas nuevas, un 47,92% más que en 2023– triunfa la capital, con 29 entidades, mientras que Miño se anota 12 y Curtis 11.



Cabe destacar que en el polígono de Teixeiro (Curtis) está prevista la puesta en marcha de cuatro proyectos, declarados prioritarios por la Xunta y relacionados con la sostenibilidad y la economía verde. Se trata de la planta de cultivo y envasado de arándanos que promueve Berries Passion, la de producción de proteínas de origen vegetal de In Proteins For All, la que va a desarrollar Greenalia para la producción de fuel verde y la de biometano y fertilizantes de Bioetanol Galicia. En total, suman 360 millones de inversión prevista y 120 empleos.