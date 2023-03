¿Y si nos dejan en paz..?

El Congreso, en medio de la consabida bronca por ver quién se apropia del feminismo, dio el primer paso para corregir la vergonzosa chapuza jurídica de le ley del sólo sí es sí. Han pasado casi cinco meses desde que se empezaron a detectar las primeras reducciones de condenas a violadores y agresores sexuales y, por un mero interés electoral de no romper la coalición de Gobierno, no se ha rectificado el error.



Con gesto crispado y doliente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, asistió desde su escaño, en evidente soledad, a la enmienda a su proyecto estrella. Sin querer dar su brazo a torcer, aferrándose primero en responsabilizar a los jueces y más tarde a la palabra mágica del consentimiento, se ha negado a que se tocara una coma.



Al parecer, su feminismo es el único con carnet de autenticidad. El que de verdad defiende que las mujeres no tengan que demostrar que apretaron suficientemente las piernas. Que luego los violadores salgan a la calle y que vuelvan a agredir es un aspecto menor. Lo importante es el principio. Por eso Montero, Ione Belarra y demás compañeras de siglas, se proclaman como las únicas defensoras de las mujeres.



Tenía razón Margarita Robles cuando recordó que el feminismo no lo ha inventado Podemos. Que antes de que nacieran las dos ministras moradas, las mujeres en España peleaban, no solo por la libertad, si no también en defensa de sus derechos.



Al PSOE, por otro lado, se le está acabando la paciencia ante las acusaciones subidas de tono de sus socios en la Moncloa. Sobre todo, porque, según las encuestas, va a pagar un precio electoral más alto que los de Pablo Iglesias por no haber corregido a tiempo el dislate legislativo.



Pero volviendo al 8M, a ese movimiento feminista fracturado, enfrentado, convertido casi en una pelea de gallinero, en medio del jolgorio de la extrema derecha. Marchará en dos rutas diferentes. La de color morado intenso, con Montero a la cabeza, va a tener difícil vender sus logros. Igualdad ha conseguido en estos últimos doce meses que casi cien violadores estén en la calle, los asesinatos machistas siguen creciendo sin freno al igual que las agresiones sexuales entre adolescentes.



Eso sí, para las responsables de Igualdad lo importante es no volver al Código Civil “de la manada”. Cuyos integrantes, por cierto, también pidieron reducción de penas con la ley Montero. Alguien debería recordar que Feminismo de verdad, es defender a las mujeres en su integridad y en sus derechos. Que los grandes principios y las frases grandilocuentes quedan muy bien en los mítines. Pero que las leyes lo que deben ser es eficaces.



Por eso, las que nos sentimos excluidas de sus marchas el 8M solo reclamamos que hagan el favor de dejarnos en paz. Seguiremos peleando solas.