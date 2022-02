¿Cuántos millones de fascistas hay en España?

¿Cuántos millones de fascistas hay en Castilla y León? ¿Los 230.000 que han votado a Vox? ¿No habría que sumar también a una parte de los votantes del PP que, aunque no hayan votado a la ultraderecha, están más cerca de los postulados de Abascal que de los de Casado? ¿Cuatrocientos mil en total, más de un veinte por ciento del total de votantes? Si los votantes de Vox y asimilados de la derecha en Castilla y León son racistas, antisemitas, xenófobos, antieuropeos, neofascistas, contrarios a la igualdad hombre-mujer y a los derechos de las víctimas de violencia machista y otras cosas más, parece lógico que desde las filas contrarias se exija un “cordón sanitario para no contaminar la limpieza de la política. Pero ¿es suficiente? ¿No habría que extenderlo a toda España donde, con un cálculo simple, algo más del veinte por ciento del electorado estaría contaminado? ¿Estamos a la cabeza de Europa en el resurgir y la amenaza del fascismo? Terrible cuestión que debería centrar todos los debates.





No he votado nunca a Vox ni lo haré. Creo que su aportación a la política es mínima y que su incitación al enfrentamiento y, en ocasiones, al odio, es negativa. Pero también considero que en el otro bando, el que tiene la exclusiva de repartir los carnés de demócrata están junto a demócratas contrastados los que representan y avalan las ideologías que más muertes, asesinatos, ataques a la libertad y a los derechos humanos han producido en el mundo. Y los que representan y defienden a los asesinos de ETA. Y los que incitan al odio entre españoles y buscan la división de España. Y quienes están en contra de la Constitución, de la libertad de empresa, de la libertad de información o de la independencia de la Justicia. Y los que apoyan a dictadores o a democracias fallidas donde la libertad de las personas es una quimera. Si estos partidos están en un Gobierno democrático o tienen acuerdos de legislatura con el partido que ganó las elecciones, ¿por qué Vox, y todos sus cientos de miles o millones de votantes, tiene que ser excluido?





Casado ha dicho que no quiere pactar con Vox, y me parece bien si logra los votos suficientes y si Vox no renuncia a cualquier propuesta anticonstitucional como la de decir que “tener el DNI no significa ser español” o querer expulsar a los inmigrantes sin respetar ninguno de sus derechos. O si no hay un programa de Gobierno cerrado y transparente. Pero, la solución es fácil y Sánchez se la ha ofrecido a Casado: “es la hora de la verdad. Si rompe con la ultraderecha no solo en Castilla y León sino en toda España y explica por qué”, tal vez estaría dispuesto a darle sus votos para que pudiera gobernar en solitario en esa autonomía. Casado lo tiene fácil: ofrecer su apoyo al PSOE para que rompa con Bildu, con Podemos y con ERC y pueda gobernar desde un socialismo moderado con acuerdos con el centro derecha para hacer las reformas de fondo que España necesita. Porque si ni el uno ni el otro hacen nada, lo que nos va a pasar es que el número de neofascistas, es decir los votantes de Vox, se puede disparar. Y eso, junto a un Gobierno en el que están los enemigos de la Constitución, es lo peor que nos puede pasar.