La Xunta reanuda las obras de la Vía Ártabra para acabar el enlace de Iñás

La Xunta reanudó las obras de la Vía Ártabra para concluir la construcción del enlace de esta infraestructura con la N-VI en Iñás. Según indicaron desde la institución autonómica, las actuaciones se realizarán “en tanto en canto non se resolven os recursos de casación presentados ante o Tribunal Supremo fronte as sentenzas ditadas en relación con esta infraestrutura polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.



La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade señaló que “esas dúas sentenzas son resultado das decisións adoptadas no ano 2009 polo bipartito sobre o procedemento seguido para a aprobación do proxecto de trazado da conexión da Vía Ártabra coa AP-9” y “non cuestionan o proxecto de trazado decidido polos técnicos da Xunta como o máis acaído, senón a tramitación da súa aprobación”, matizan desde el departamento que dirige Ethel Vázquez.



La institución autonómica recurrió ante el Supremo las sentencias del TSXG sobre esta infraestructura





De manera paralela al proceso judicial, la Xunta reanudó las obras para acabar el enlace a tres niveles propuesto “no proxecto de conexión da Vía Ártabra coa AP-9 para a súa conexión coa Nacional-VI en Iñás, en Oleiros”.



En este sentido, considera imprescindible concluir esta actuación para garantizar la seguridad de los conductores, la fluidez do tráfico y la ordenación del territorio del entorno de A Coruña.









Configuración





La configuración final del enlace será tal y como estaba proyectado, con un nivel superior para la N-VI con cuatro carriles, un nivel intermedio con forma de glorieta y un nivel inferior para darle continuidad a la Vía Ártabra, que quedará preparado para su futura prolongación cara a la AP-9.



Tras esta reanudación, la previsión de Infraestruturas es que puedan estar acabadas en la primavera de 2023. “Unha vez rematadas estas obras, rescindirase o contrato coa UTE adxudicataria do contrato de construción da prolongación da Vía Ártabra”, informó la Xunta.



Tal y como adelantó en su momento la conselleira, una vez que se complete el enlace de San Jorge de Iñás, la conexión de esta infraestructura con la autopista quedará en suspenso “ata que o proxecto conte con plenas garantías xurídicas”, añadieron desde el mismo departamento antes de lamentar “as consecuencias da ofensiva xudicial emprendida polo Concello de Cambre contra unha infraestrutura estratéxica para a área de A Coruña”.



Así, para la Xunta la intención del municipio cambrés “a prol dunha conexión coa AP-9 en Catro Camiños” es inviable “por achegar menos seguridade xurídica, ter máis impacto territorial e ser contrario aos criterios do Ministerio de Transportes, que debe autorizar o entronque”, precisa Infraestruturas.



En las últimas semanas, varios ayuntamientos del entorno pusieron sobre la mesa la necesidad de elaborar un nuevo plan viario comarcal consensuado entre todas las administraciones implicadas, desde los ayuntamientos hasta la Xunta.