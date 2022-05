La Xunta inicia las obras de dragado del puerto de Lorbé

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, inició esta semana las obras de dragado de rocas en el puerto de Lorbé.



Esta actuación permitirá la retirada de una roca en aguas portuarias exteriores a la dársena “nunha zona de cota -4 respecto á baixa mar”, explicaron desde la Xunta. Con esta intervención se pretende “dar resposta á necesidade xurdida polo complicado acceso marítimo ao Porto de Lorbé debido á presenza desta rocha na canle de entrada”, indicaron desde el departamento que gestiona de Rosa Quintana.



Así, el propósito del dragado que acaba de empezar, pasa precisamente por optimizar y mantener las condiciones de navegabilidad de modo seguro en esta zona de la costa de Oleiros.



Portos de Galicia invierte en esta obra, que se acometerá mediante perforación hidráulica realizada por buz

os profesionales, casi 50.000 euros, de acuerdo con la información aportada por Mar.





Reunión





El alcalde del municipio, Ángel García Seoane, mantendrá este miércoles un encuentro para conocer los detalles de la propuesta autonómica para unir As Xubias con Santa Cristina. El mandatario oleirense indicó que recibió un estudio, no un proyecto, y que quien lo ha convocado a esta reunión es uno de los profesionales que lo redacta, pero no la Xunta.



El regidor señaló, en declaraciones a una emisora coruñesa, que “desde logo, eu non vou a ningunha reunión a aprobar nada sen ver o que hai”, sostuvo Seoane, que desde que se anunció la propuesta se mostró contrario por su incidencia en el arenal de Santa Cristina, considera que existen otros puentes en el planeamiento que siguen pendientes pero de los que nadie habla, como el que unirá la zona de O Burgo, en Culleredo, con O Seixo, en Oleiros. A Coruña, está a la espera de un encuentro para los próximos días.