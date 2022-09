Seoane denuncia que los okupas de la casa de Bastiagueiro exigen al dueño 3.000 euros para abandonarla

La desokupación tiene precio. Y parece que está establecido en una cantidad fija: tres mil euros. Si, según el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, es la cantidad que se le habría exigido, en junio de 2020, a una vecina de Perillo para que los ocupantes ilegales de una vivienda de su propiedad la abandonasen de buen grado, pasados más de dos años la “inflación” no ha afectado a la tarifa.



Ni un céntimo más, ni uno menos es lo que, asegura el regidor, es la cantidad que se le ha exigido al dueño de la casa okupada recientemente, en las inmediaciones de la playa de Bastiagueiro, para que pueda hacer uso de ella como le venga en gana.



“Es un escándalo. Le han pedido 3.000 euros. Las leyes tienen que cambiar. Son personas que pretenden vivir a costa de los demás. Esta ocupación es una estrategia de las mafias para extorsionar a sus propietarias”, apuntaba García Seoane en su habitual intervención de los jueves en la emisora municipal.



El malestar del mandatario local con este hecho no parece haberse rebajado desde que el pasado martes, día 6, hiciese público que un grupo de okupas, que fueron desalojados de una vivienda de la avenida de As Mariñas, hace dos años, volvían actuar pero esta vez en Bastiagueiro.



Seoane mostraba el apoyo total del Ayuntamiento de Oleiros al propietario de la vivienda y que pondría a disposición de este toda la maquinaria legal para que se llevase a cabo el desalojo.



Un desalojo que, según él, ya cuenta con una orden judicial por lo que podría hacerse efectiva en un espacio relativamente corto de tiempo. El martes el regidor lo establecía en el plazo máximo de cinco días.



Demagogia

También hoy Seoane se mostraba contrariado con los políticos que, asegura, le afean su defensa de la propiedad privada mientras se declara de ideología profundamente comunista.



“En la izquierda hay mucha demagogia. En la Diputación el otro día un mal llamado socialista me decía ‘Ahora Gelo defendiendo a los ricos’. No. El PP llevaba una moción contra la ocupación de viviendas y yo dije que estaba de acuerdo. Yo sigo siendo el mismo. Sigo defendiendo paliar en lo posible los problemas que tengan las familias sin vivienda”, dijo el regidor, al tiempo que recordaba que el Ayuntamiento, desde hace años, sufraga el alquiler de determinadas familias que no pueden costearse los alquileres.



“Pero no se puede ocupar una casa, es una propiedad privada. No se puede entrar y hacer lo que dé la gana”, insistió el mandatario local oleirense.