Reportaje | García Seoane duda de su cita anual con la Festa do Entroido

Será la segunda vez que suceda si algo poco ordinario no lo remedia. La primera fue en 2008 cuando un enredo en el que se mezcló la política, los patrimonios personales e incluso la familia desanimó a Ángel García Seoane de caracterizarse de ‘choqueiro’, renunciando así a dar un repaso al acontecer político desde el púlpito que le ofrece todos los años la celebración del Carnaval, que en un principio llevaba el sugerente título de Festa dos Vellos y que ahora es la Festa do Entroido.



Esta vez dice que lo hace porque ‘os anos non perdoan e casi non me quedan temas’. No hay por qué dudar de su palabra pero quien lo ha visto bregar en mil y una batallas le nota alicaído.



Quizás la proximidad de los comicios municipales de mayo próximo, a los que asegura se presenta por última vez, le hagan pensar que es mejor ahorrar fuerzas para el envite electoral.



También podría haber perdido alegría porque, según él mismo admitió, el panorama judicial que se le avecina en breve no parecer ser muy halagüeño.



Hace escasamente dos semanas anunciaba que la Fiscalía solicitaba para él casi año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación. Estos últimos asume que tendrá que cumplirlos.



Sea por un motivo, o por todos a la vez, será raro contemplar un certamen, como el que se celebrará en pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, sin el concurso activo de García Seoane.



Cabe una posibilidad todavía de que el regidor se líe la manta a la cabeza y dé su brazo a torcer. Tiene que encontrar un disfraz adecuado.



“Este ano teño un tema na cabeza pero non dou encontrado o que quero. Non sei como será a cousa”, aseguraba ayer en declaraciones a la emisora de radio local de la Cadena Cope.



Actuación de Los Satélites

Acuda el regidor oleirense disfrazado o no al festejo, lo que sí está fijada es la actuación de la orquesta Los Sátelites alrededor de las siete de la tarde.



La formación musical (la mejor de Galicia para García Seoane) será la encargada de amenizar una celebración que como es habitual tendrá como plato fuerte el concurso de disfraces.



El certamen contará con categorías de grupos, individuales y parejas. Para los grupos habrá un primer premio de 1.500 euros; un segundo, de 1.000; dos terceros, de 500 y un accésit de 400. En individual y parejas el primer premio será de 400 euros; el segundo, de 300 y dos terceros, de 200. También habrá dos accésit que percibirán 100 euros cada uno.



Inscripción

Fuentes de la organización indican que esta semana se abrirá el plazo de inscripción en la web municipal y en la que también se pueden consultar las bases.



Las mismas fuentes añaden que el último día para inscribirse será el propio viernes, día 24, hasta las 12.00 horas.