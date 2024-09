Reportaje | El Espíritu de las Navidades se ganó de modo rotundo al alcalde de Oleiros

Ni Constantino el Grande mostró tanta fe al Cristianismo, durante el Concilio de Nicea, como la que está manifestando el alcalde de Oleiros al Espíritu de las Navidades desde hace dos años para aquí. Lo cual evidencia que este último se lo ha ganado de manera rotunda y definitiva. Si hasta 2023 Ángel García Seoane se mostraba contrario a toda exhibición pública de ornatos pascuales, sufragados con fondos municipales, ahora se ha pasado con armas y bagaje al bando contrario.



“Levamos dous anos poñendo atraccións desde decembro ata pasar Reis e agora imos voltar a facelo. Poñerémolas na praza Esther Pita de Santa Cruz e na polideportiva de Perillo. E invito ás empresas a participar neste concurso no que se poñerán ese tipo de cousas que tanto lle gustan os mais pequenos”, dijo el regidor que, sin embargo, no indicó el presupuesto económico con el que cuenta la iniciativa.

No obstante, no a todos les satisface la ‘caída del caballo’ de García Seoane e incluso le piden que se abstenga de intervenir en los festejos de Santa Cruz.



“Es el colmo, ahora se mete en la organización de las fiestas cuando jamás le importaron (...) no hay duda de que el único ánimo que le mueve es continuar incordiando a la comisión”, censura la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Loli Silva.