La polémica mediática asombra a los gestores del bar de Mera que vuelven el lunes al trabajo

Lo que era un simple desahogo por cansancio de un turismo de “mala calidad que no aporta nada” se convirtió por efecto de las redes sociales en un fenómeno viral que asombra a los propios que, inintencionadamente, lo provocaron. “No buscábamos ningún tipo de notoriedad. Tan solo participamos en un programa de televisión y no queremos saber nada más de ello”, dice la portavoz del establecimiento hostelero Puerto Martina Baar, que a lo largo de la semana ha estado envuelto en una polémica acusado, en diversas ocasiones, de ‘antimadrileñismo’.



No obstante, y a pesar del ‘ruido mediático’, tienen previsto volver al trabajo el próximo lunes, día 19, después de haber disfrutado de unos días de vacaciones que adelantaron a agosto, en plena semana grande, hartos de que los turistas que visitan este importante enclave turístico de Oleiros parecen no mostrar el más mínimo respeto a la hora de ser servidos. Y eso, a pesar de las importantes pérdidas que supuso para su economía.



Todo comenzó el pasado día 12 cuando por Facebook comenzó a circular un comunicado que rezaba “Después de la ultima oleada de expresiones tales como: ‘Me pones dos barcelos cola y cuatro vasos’; ‘¿Tendrás un pincho de tortilla para acompañar con el café que solo no me entra?’, y ‘Aparte de macarrones con carne y empanada de pulpo, ¿tendrás otros pinchos ya que soy celíaca y eso no lo puedo comer?’. Y ante la inminente llegada del puente del 15 de agosto, donde si cae una bomba en Mera quedan sin tontos en la meseta, hemos decidido cerrar Puerto Martina Baar entre las fechas 12 y 19 de agosto. Como dijimos anteriormente, estamos cansados de la prepotencia que atesora esta gente y no queremos desvirtuar el proyecto inicial para lo que fue concebido. Disculpad las molestias y esperemos que a partir del día 20 este algo mas liberado el panorama”.



A partir de ahí, todo se transformó en una vorágine de la que no se libró ni siquiera la prensa escrita y que los responsables del local quieren dejar atrás.