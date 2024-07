Oleiros rechaza la gestión propuesta por la Xunta para la costa de Dexo

Hasta este lunes no se sabrá con exactitud lo que no convence al Ayuntamiento de Oleiros del denominado Plan de gestión del monumento natural de la costa de Dexo, que desde mediados de semana tiene a exposición pública la Xunta. No obstante, lo que se puede adelantar es que el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, lo rechaza con un contundente “hai cousas no proxecto que non teñen sentido ningún”.



“A santo de qué ven acortar 36 hectáreas? Son 360.000 metros cadrados de terreo. Protexamos todo o espacio. Ademais hai actividades que se van poñer que non son para nada necesarias”, dijo el regidor en declaraciones a una emisora de radio local, al tiempo que indicaba que el día 26 ofrecerá detalles más específicos sobre su rechazo a la iniciativa autonómica.



Exposición pública



Cabe indicar que el documento denostado por el equipo de gobierno oleirense se encuentra, desde el pasado jueves, 25, hasta el 26 de agosto, a exposición pública en el portal de transparencia de la Xunta y en la página web de la Consellería de Medio Ambiente con el fin de que las personas interesadas puedan enviar sus alegatos o sugerencias preferentemente por correo electrónico.



Según fuentes de la administración autonómica, con este paso el Gobierno gallego avanza en la tramitación del futuro plan de gestión, que permitirá hacer una diagnosis precisa del estado del espacio natural y de los valores que es necesario proteger y, a través de esta recopilación de información, establecer las medidas de planificación y gestión que permitan asegurar su mantenimiento en un estado de conservación favorable.

El nuevo instrumento de gestión, que tendrá vigencia indefinida, deberá incluir la delimitación de su ámbito de protección; los posibles riesgos que puedan afectar a sus valores naturales; los objetivos de conservación; o las normas de uso y aprovechamiento del suelo y los recursos naturales.

Uso público



Las mismas fuentes añaden que el futuro plan también incluirá las normas relativas al uso público, así como las actividades científicas y educativas a desarrollar; el programa de seguimiento; la identificación de las medidas para garantizar la conectividad ecológica, estableciendo y restableciendo corredores con otros espacios naturales de singular importancia para la biodiversidad y los instrumentos presupuestarios para cumplir los fines perseguidos con su declaración.



La Xunta señala que la costa de Dexo es un lugar de gran importancia ecológica tanto por la singularidad de sus ecosistemas y hábitats como por su geomorfología y paisaje. El paraje se extiende por la franja litoral a lo largo de once kilómetros.



El Gobierno autonómico recuerda que los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial. Galicia cuenta con ocho espacios entre ellos el de Dexo.