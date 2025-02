Oleiros organiza una ruta al Mosteiro de Carboeiro dentro del programa Andares por Galicia

El Ayuntamiento de Oleiros organiza el próximo 22 de febrero una ruta desde la Fervenza do Toxa ao Mosteiro de Carboeiro y visita al carnaval de los Xenerais do Ulla, enmarcada en el programa Andares por Galicia, la cultura de la naturaleza.

Las personas participantes visitarán puntos de interés como el Sistema fluvial Ulla-Deza, o Mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro, a Ponte do Demo, a Fervenza do Tox, el área recreativo, la playa fluvial o el puente de A Carixa para finalizar con una visita cultural al Carnaval tradicional de los Xenerais do Ulla.

Este programa se centra en descubrir las características más importantes a nivel natural, social y cultural de nuestra tierra y generar conciencia de cuidado y protección del patrimonio natural y cultural. Asimismo trata de promover la convivencia y la socialización del grupo de participantes en un ambiente abierto y favorecer hábitos saludables de ocio en medio natural.

La salida de 22 de febrero contará con 3 guías especializados/as y se ofertan 40 plazas dirigidas la personas mayores de edad, con un precio de 23,00 euros. Las preinscripciones se realizarán preferentemente en la Sede electrónica/catálogo de trámites/cultura a partir del martes 11 de febrero a las 10.00 horas.

En caso de que alguna persona no le sea posible realizarla así, podrá hacerlo en la Fábrica en horario de mañana de 10.00 a 14.00 horas. Se ocuparán las plazas por rigurosa orden de solicitud y tendrán preferencia las personas empadronadas en el Ayuntamiento de Oleiros. Puedes acceder al formulario de preinscripción pinchando aquí.

Para obtener más información sobre esta ruta y el conjunto del programa es posible dirigirse al Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Oleiros, situado en el centro cultural A Fábrica, bien físicamente o a través del teléfono 981 636 598 o del correo electrónico r.caparros@oleiros.org.