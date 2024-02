Oleiros no baja el precio de los solares para pisos protegidos pese a no conseguir venderlos

‘Amigos, si pero a vaca polo que vale’ no consta que lo haya dicho el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Como si lo hubiera hecho porque a lo que no está dispuesto es, según él, a entregar el patrimonio municipal por menor valor del que le corresponde. Así que tras el varapalo que sufrió esta semana al quedar desierto el proceso de venta de tres parcelas, destinadas a la construcción de 54 pisos de protección, anunció que no habrá rebaja de un solo céntimo en el precio estipulado el pasado mes de enero cuando se abrió el concurso.



“O precio non se pode modificar porque é o mais baixo para vivenda de protección. Se non sería regalalo e os terreos municipais non os imos regalar a ninguén”, dijo el regidor, en su habitual intervención semanal en la emisora local de radio, al tiempo que se manifestaba muy sorprendido porque los promotores no se hayan interesado por esta oferta.



Nuevo proceso



El regidor señaló que, a partir de ahora, se abre otro proceso en el que la adquisición de las parcelas es totalmente libre y los interesados que abonen la cantidad estipulada pueden hacerse con la propiedad sin esperar más tiempo.



García Seoane no pierde la esperanza de que algún promotor o cooperativa adquiera los solares ya que, según él, hubo interés pero no tiempo material para cumplimentar la documentación. “Agora ímonos poñer de novo en contacto con eles e a ver se continúan interesados porque parécenos que o precio das parcelas e moi bo”, dijo.



Que el Gobierno local considera que la política que está llevando a cabo con respecto a vivienda de protección es la correcta es la puesta en el mercado de otro solar ubicado cerca de la plaza de A Rabadeira, en las inmediaciones de la casa consistorial.