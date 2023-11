Oleiros lamenta la bajada al 50% de la cifra de agentes de la Policía Local

La situación laboral que está atravesando la Policía Local de Oleiros no es precisamente idónea. Dan fe de ello un comunicado interno suscrito por los agentes, el apoyo mostrado por el grupo municipal del Partido Popular y, desde ayer, las declaraciones del propio alcalde, Ángel García Seoane, en las que lamenta que la plantilla se haya visto reducida a prácticamente la mitad a lo largo de los últimos años. Sin embargo, el regidor tiene meridianamente claro sobre que o quien recae la responsabilidad.

“O Concello de Oleiros ten un cadro de persoal de 42 policías locais, suficientes para cubrir as necesidades do municipio. Na actualidade, hai 23 axentes dos que catro están de baixa, pero para cubrir as vacantes ou suplir de forma interina as baixas de longa duración, vémonos impedidos pola actual lei da Xunta”, dijo el regidor en su habitual intervención de los viernes en una emisora de radio local.



Beneficio a las grandes urbes



García Seoane considera que desde que el bipartito, allá por el año 2007, aprobó una norma, que según él el PP se niega a modificar para beneficiar a las grandes urbes, se le está causando un gran perjuicios a los municipios medianos y pequeños al permitirse la libre movilidad de los agentes sin ningún tipo de restricción.



“Así, o éxodo de policías cara ás grandes cidades é continuo, provocando tamén a acumulación de dúas prazas nunha mesma persoa. No caso de Oleiros, en tres anos marcharon once axentes”, añadió, al tiempo que denuncia que los ayuntamientos tienen que abonar el salario y la formación de los nuevos policías en la academia de la Xunta durante seis meses, a los que hay que añadir tres más para prácticas.



“É dicir, a Xunta converteu os concellos medianos e pequenos en academias de formación para que os policías despois acaben traballando nas cidades”, insistió.



García Seoane anunció, con la intención de solucionar en parte el conflicto laboral, que el Ayuntamiento oleirense incorporará próximamente diez agentes. En este momento hay convocadas siete: cinco por oposición y dos por movilidad. Además, en diciembre entrarán en el cuadro de personal tres policías de una convocatoria anterior.



“Oleiros sempre tivo bos policías e o persoal actual cumpre cos seus cometidos perfectamente. Ademais, as xa actualmente boas condicións salariais estas veranse melloradas. A paga base para o ano 2024 será de 32.355 euros, ao que hai que engadir o cobro por reforzos ou antigüedade”, apostilló Seoane, que aseguró que el material y el mobiliario de las instalaciones se renueva cuando es preciso.