Oleiros incrementa un 2.000% el IBI a Audasa por la explotación de la AP-9

El Ayuntamiento de Oleiros incrementa el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la concesionaria de la AP-9, Audasa, un 2000% con respecto al del pasado ejercicio, tras la derogación de la bonificación estatal que la catalogaba como Bien Inmueble de Características Especiales. Así, pasará a ingresar 47.109 euros frente a los 2.356 que solamente podía recaudar hasta ahora. Según fuentes municipales, la empresa se beneficiaba de una bonificación del 95% por una ley franquista del año 1972, que fue prorrogada hasta el 2023 por decisión del Ejecutivo central, durante el gobierno de José María Aznar.



“A empresa da Autopista do Atlántico que nos rouba os cartos cada vez que circulamos por ela non pagaba impostos por unha lei franquista e por unha decisión de Aznar no ano 2000. Xa saimos varios concellos nesta liña e agardo que todos fagan o mesmo e recuperemos parte do que nos saca do peto a concesionaria”, dijo ayer el alcalde, Ángel García Seoane, en declaraciones a una emisora de radio local.



Lage Tuñas



El anuncio del mandatario local oleirense se realiza 24 horas después de que el primer teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno local de A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, explicase que, a partir de ahora, Audasa también pasará a pagar anualmente 26.257 euros cuando hasta 2023 había abonado tan solo 1.312.



“Non facemos máis que aplicar a Audasa a mesma política que eles lles aplican aos seus usuarios, así que terá que aboar todo o que lle corresponda e contribuir cos seus impostos a mellorar os servizos aos cidadáns”, apuntó Lage, que recordó que la AP-9 sería una autopista libre de peaje si no fuese por la decisión adoptada por Aznar, que firmó una prórroga de la concesión por 25 años, la cual no finaliza hasta 2048.



También mencionaba el responsable herculino de Economía y Planificación Estratégica que actualmente se encuentran en vigor bonificaciones para los usuarios de la vía de alta capacidad, que disfrutan, entre otros descuentos, del trayecto de vuelta gratuito cuando los desplazamientos se producen en el propio día. No obstante, destacó que las bonificaciones no las asume la empresa, sino el Estado, desde su aprobación en el año 2021.



Es precisamente por esta circunstancia por la que el Gobierno local, presidido por Inés Rey, considera que no tiene cabida aplicar ningún tipo de bonificación fiscal a la compañía.

Diputación



Cabe recordar que ya la Diputación indicaba en enero que iba a pasar a cobrar el 100% del recibo del IBI a la concesionaria de la autopista. En aquel momento, fue el responsable del área de Hacienda y alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, el que explicaba que los 18 municipios que tienen delegada en la institución la gestión de este impuesto pasarán de ingresar 175.000 euros a más de 3,7 millones.



Los ayuntamientos del área que verán incrementados sus ingresos son Abegondo, Culleredo, Oleiros, Betanzos, Bergondo, Cambre, Paderne y Miño. l