Oleiros estudia denunciar a la Xunta por prevaricación por quitarle "46 servizos de autobús"

El Ayuntamiento de Oleiros estudiará una denuncia contra la Xunta por prevaricación "de non rectificar nas súa errónea decisión de suprimir 46 servizos de autobús". Así lo comunicaron desde el Gobierno local, a propuesta de Alternativa dos Veciños, el partido de su alcalde, Ángel García Seoane.

"A Xunta de Galicia está a amosar unha incompetencia total e unha indignante lentitude para resolver o problema que eles mesmos crearon. Pasado máis dun mes, durante o que se lle crearon graves problemas a milleiros de cidadáns polo lamentable funcionamento do servizo, a Xunta, en lugar de recuperar todos os servizos eliminados, decidiu seguir na liña dos recortes e o anunciado “reaxuste” e “reforzo” supón a eliminación de 46 liñas, respecto ás que había antes do 22 de xuño. Unha decisión unilateral que para nada ten que ver coas propostas do Goberno municipal de recuperar a totalidade dos buses eliminados e reorganizar os horarios para mellorar o servizo", señalan desde el Ayuntamiento.

El Gobierno local oleirense se queja también de que esta decisión se une a la de no permitir que el bus urbano 1-A de A Coruña llegue hasta la playa de Santa Cristina, así como por la paralización de la conexión de la vía Ártabra con la AP-9: "Os feitos demostran que desde Santiago estase a estrangular a circulación de Oleiros co obxectivo, claro está, de manipular a realidade e intentar desgastar ao Goberno municipal".