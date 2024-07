Oleiros adoptará “medidas contundentes” por las deficiencias del bus metropolitano

El Ayuntamiento de Oleiros adoptará una “medida contundente” por las deficiencias que, denuncia, presenta el servicio de bus metropolitano a lo largo de las últimas semanas. El anuncio lo formuló ayer el concejal y responsable de Comunicación, Pablo Cibeira, en declaraciones a la emisora de radio local de la Cadena Cope, que insistió en que la Xunta no puede demorarse más en la recuperación de las frecuencias eliminadas.



“O fin de semana pasado recibimos numerosas queixas de cidadáns nas que aseguraban que o servicio era un caos. O sábado foron moitas as persoas que quedaron nas paradas sen poder montar no bus debido a que circulaban cheos. Tamén se produciron retrasos en todas as liñas, nalgúns casos de ata 50 minutos”, insistió el edil, al tiempo que aseguraba que es intolerable que los usuarios, en algunos casos, tengan que anticiparse dos horas para asegurarse poder llegar a sus destinos respectivos.



El Gobierno local, que preside Ángel García Seoane, considera además incomprensible que existiendo una fuerte demanda de transporte público, incrementado en verano por la afluencia de personas a las playas, se hayan eliminado frecuencias y que tampoco se haya permitido la extensión del bus urbano a Santa Cristina.

“Así, os buses van ateigados, deixando a numerosas persoas nas paradas sen poder montar. Ante o abarrotamento de pasaxeiros, ocúpanse os espazos para persoas con cadeiras de rodas, que están a ter case imposible o acceso aos autobuses”, apostillan desde Oleiros, que acusa a la Xunta de actuar con total “incompetencia”.