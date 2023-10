Oleiros denuncia una nueva paralización en la obra de la vía de Santa Cruz a Montrove

La actualidad viene a demostrar que por mucho tiempo que pase existen cuestiones que o no se solucionan o tienen difícil desenredo. Y no hace falta trasladarse a ningún paraje del planeta. Aquí al lado mismo, concretamente en la parroquia de Liáns, pasan los meses y la noticia es casi siempre la misma: las obras de mejora de la vía que enlaza los núcleos de Santa Cruz y Montrove, en el tramo de Lóngora, permanecen paralizadas. Tampoco cambia el motivo. Según fuentes del Ayuntamiento de Oleiros, las compañías de servicios Telefónica y Naturgy no retranquean los postes que sujetan el cableado, lo que deriva en que los operarios de la empresa encargada de los trabajos no pueden continuar.



Cabe recordar que el proyecto, reiteradamente reclamado por el alcalde, Ángel García Seoane, se inició a principios de septiembre pasado con el desbroce de los terrenos, limítrofes a la vía DP-5810, afectados por la ampliación y la posterior construcción de una senda peatonal. Sin embargo, finalizado el corte y la limpieza de las fincas hubo que parar, ya que los susodichos postes continúan con su particular labor de obstáculo para una iniciativa en la que la Diputación ha invertido más de 176.000 euros.



Proyecto



El proyecto de reforma de la vía DP-5810 se centra en la ampliación y la construcción de aceras entre los puntos kilométricos 0,500 y 0,790, en las inmediaciones del pazo de Lóngora. Las obras consisten en el incremento del ancho de la plataforma hasta los siete metros y la instalación de una senda, esta de ancho variable, con el objetivo de respetar las alineaciones del PGOM.



La mejora también contempla el saneamiento del terreno existente en las zonas de ampliación de la plataforma contiguas a la carretera actual.